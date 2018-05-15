Российское подразделение PSA сменит руководителя

Исполнительным вице-президентом Группы PSA в регионе Евразия (в него входит Россия) назначен Яник Безар, сообщила компания. Он сменит Кристофа Бержерана , который перейдет в Opel , где будет отвечать за развитие коммерческой стратегии марок Opel и Vauxhall (входят в группу с 2017 г.). Безар вступит в должность с 1 июля 2018 г. и будет подчиняться президенту группы Карлосу Таваресу.

Безар работает в Peugeot-Citroen c 1985 г. Он занимал различные должности в отделах закупок, инженерии и качества производства, соощила компания. В 2010 г. он возглавил подразделение по качеству и закупкам в мире. В должности исполнительного вице-президента по глобальным закупкам и качеству поставщиков PSA его с 1 июня 2018 г. сменит Мишель Вэнь, которая также войдет в исполнительный комитета группы, сообщила компания.

Под руководством Бержерана PSA вернулась к прибыльности в Евразии в 2017 г., в начале 2018 г. на заводе в Калуге было запущено производство легких коммерческих автомобилей (LCV), отметила компания.