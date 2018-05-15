GAC готовит к премьере новый кроссовер: первые фото

В Сети появились снимки кардинально преобразившегося «паркетника» GS5 марки Trumpchi, которая принадлежит концерну GAC.

Кроссовер GS5 дебютировал в Китае в 2012 году. Модель построена на той же платформе, что и Alfa Romeo 166 : эту «тележку» компания GAC выкупила у итальянцев еще в 2008-м. В 2014-м «паркетник» слегка обновился, получив к названию приставку Super, а в этом году на «поднебесный» рынок выйдет GS5 с кардинально иным дизайном — фотографии новинки без какой-либо маскировки появились в баз министерства промышленности Китая. Скорее всего, модель будут позиционировать в качестве SUV второго поколения. Правда, пока неизвестно, сохранил ли кроссовер итальянскую платформу.

«Паркетник» получил «фамильную» решетку радиатора, а его задние фонари соединены перемычкой. Длина нового GAC Trumpchi GS5 равна 4 695 мм, что на 55 мм меньше, чем у кросса образца 2014 года. Ширина составляет 1 885 мм (+31 мм по сравнению с GS5 Super), высота — 1 700 мм (+10 мм). Колесная база прежняя — 2710 мм.

По предварительным данным, новинку предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 152 или 169 л.с. Информации о трансмиссиях пока нет. Кросс GAC Trumpchi GS5 Super доступен с турбомотором 1.8 и «атмосферником» 2.0 с отдачей в 177 и 147 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с «роботом», второму положены пятиступенчатые «механика» или «автомат».

Кстати, кроссовер образца 2012 года в Китае тоже еще продают, причем дореформенный GS5 предлагается с теми же моторами, что и «паркетник» с приставкой Super, разве что двигатель 1.8Т у такой модели работает в паре с 5КВП и 5АКП. У кроссоверов с турбомотором есть полноприводные версии (и у GS5, и у GS5 Super), так что, вероятно, вариант 4×4 будет и у нового «паркетника».

Цена новинки GAC Trumpchi пока неизвестна. Старый GS5 обойдется минимум в 123 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 207 000 рублей по актуальному курсу. Примечательно, что GS5 Super стоит дешевле — от 116 800 юаней (около 1 138 000 рублей).

Напомним, в 2018-м GAC представил еще две новые модели — седан Trumpchi GA4 и компактвэн Trumpchi GM6. В России «легковушки» концерна не продают.

По материалам: www.kolesa.ru