Ещё
GAC готовит к премьере новый кроссовер: первые фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

GAC готовит к премьере новый кроссовер: первые фото 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В Сети появились снимки кардинально преобразившегося «паркетника» GS5 марки Trumpchi, которая принадлежит концерну GAC.
Кроссовер GS5 дебютировал в Китае в 2012 году. Модель построена на той же платформе, что и Alfa Romeo 166: эту «тележку» компания GAC выкупила у итальянцев еще в 2008-м. В 2014-м «паркетник» слегка обновился, получив к названию приставку Super, а в этом году на «поднебесный» рынок выйдет GS5 с кардинально иным дизайном — фотографии новинки без какой-либо маскировки появились в баз министерства промышленности Китая. Скорее всего, модель будут позиционировать в качестве SUV второго поколения. Правда, пока неизвестно, сохранил ли кроссовер итальянскую платформу.
«Паркетник» получил «фамильную» решетку радиатора, а его задние фонари соединены перемычкой. Длина нового GAC Trumpchi GS5 равна 4 695 мм, что на 55 мм меньше, чем у кросса образца 2014 года. Ширина составляет 1 885 мм (+31 мм по сравнению с GS5 Super), высота — 1 700 мм (+10 мм). Колесная база прежняя — 2710 мм.
По предварительным данным, новинку предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 152 или 169 л.с. Информации о трансмиссиях пока нет. Кросс GAC Trumpchi GS5 Super доступен с турбомотором 1.8 и «атмосферником» 2.0 с отдачей в 177 и 147 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с «роботом», второму положены пятиступенчатые «механика» или «автомат».
Кстати, кроссовер образца 2012 года в Китае тоже еще продают, причем дореформенный GS5 предлагается с теми же моторами, что и «паркетник» с приставкой Super, разве что двигатель 1.8Т у такой модели работает в паре с 5КВП и 5АКП. У кроссоверов с турбомотором есть полноприводные версии (и у GS5, и у GS5 Super), так что, вероятно, вариант 4×4 будет и у нового «паркетника».
Цена новинки GAC Trumpchi пока неизвестна. Старый GS5 обойдется минимум в 123 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 207 000 рублей по актуальному курсу. Примечательно, что GS5 Super стоит дешевле — от 116 800 юаней (около 1 138 000 рублей).
Напомним, в 2018-м GAC представил еще две новые модели — седан Trumpchi GA4 и компактвэн Trumpchi GM6. В России «легковушки» концерна не продают.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Автобаттл: шестиколесный Devel Sixty против пары моделей Mercedes-AMG Обновлённый компактвэн Chevrolet Spin может дебютировать в мае Обновлённый Kia Sportage: первые изображения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась ситуация с правами Путина179
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто18
Путин на Крымском мосту объявил о чуде1196
Бензин дешевле 40 рублей становится дефицитом137
МВД предложило отменить знак «Шипы»6
Видео
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости Автоспорт
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:36
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
01:44
Пьяный водитель пошёл на таран полицейского УАЗа
ДТП
00:28
«Жигули» ушли под землю в Перми
ДТП
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение