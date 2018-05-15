Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»

Крымский мост открыт. Глава государства сам сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из трех десятков грузовиков и строительной техники. Движение по мосту открылось на полгода раньше запланированных сроков.

Движение по Крымскому мосту открыли в 14:47. На электронном табло загорелся зеленый свет и появилась надпись «Доброго пути!» «Поехали», — сказал Владимир Путин и лично сел за руль головного КамАЗа. В кабине с ним находились двое руководителей стройки — гендиректор компании «СГМ-Мост» Александр Островский и его заместитель Дмитрий Кондаков , который курировал сборку арок моста.

Буквально через 16 минут колонна въехала на полуостров, и президент поздравил всех с открытием автомобильного сообщения между Таманью и Керчью:

«Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем. Историческим потому, что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е. И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое».

Мост сдали на полгода раньше срока — это даже быстрее, чем во время ударных строек СССР. Задействовано почти 220 российских предприятий, строительство вели более 10 тысяч рабочих. Многие из них строили мост на остров Русский во Владивостоке и возводили сооружения к Олимпиаде в Сочи.

Но построить автомобильный мост — это полдела. Если со стороны Краснодарского края все дороги есть, то в Крыму съезд должен продолжаться трассой «Таврида». Она проходит по маршруту Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Но автодорога не достроена, поэтому 16-минутный проезд по Крымскому мосту потом может продолжиться многочасовым стоянием в пробках, говорит крымский общественник Александр Талипов:

«Я буквально вчера проезжал от Белогорска до Симферополя. С открытием Крымского моста, безусловно, автолюбители будут испытывать определенные проблемы в связи с использованием дороги. Наиболее проблемное место — это Приморский и Береговое возле Феодосии, где даже до открытия Крымского моста летом прошлого-позапрошлого годов из-за паромной переправы зачастую создавались многокилометровые пробки, где расстояние в несколько километров можно было проехать за несколько часов».

Если Крымский мост сдали на полгода раньше срока, то открытие трассы «Таврида» запланировано только на конец следующего года. Тогда же хотят запустить и железнодорожное сообщение. А пока автомобилистам придется потерпеть и постоять в пробках. Все же главное, что теперь есть связь Крыма с большой землей.