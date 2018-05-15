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На автозаправках в России начали продавать бензин Аи-100
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На автозаправках в России начали продавать бензин Аи-100 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
До конца этого года топливо, которое назвали G-Drive, появится на заправках сети в других регионах. Выпуск Аи-100 идет без использования октаноповышающих присадок за счет модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ): там построили автоматизированную станцию смешения бензинов.
Высокооктановое топливо предназначено для современных двигателей с требованиями по октановому числу не менее 95. Характеристики бензина подтвердили в отраслевом институте ВНИИ НП, а его соответствие европейским стандартам качества топлив — в международной лаборатории SGS. Топливо протестировали на болидах в гоночных условиях и на обычных автомобилях. Оно подходит для всех современных бензиновых двигателей, заверили в компании. Уже три года Аи-100 продается на станциях сети в Восточной Европе.
Ранее "ЛУКОЙЛ" выпустил бензин ЭКТО 100, который пришел на замену Аи-98. Разработанное топливо безопасно для применения в современных атмосферных и турбированных двигателях с требованиями по октановому числу не менее 98 и позволяет раскрыть потенциал спортивных автомобилей. Разницы в цене с Аи-98 почти нет. "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" в марте также сообщила о выпуске первой партии Аи-100. Бензин соответствует требованиям техрегламента.
Рядовые автомобилисты, которые попробовали ездить на Аи-100 вместо Аи-98 (речь о двигателях с требованиями по октановому числу не менее 98), разницу практически не заметили, однако собственники спорткаров, которые любят «втопить» педаль газа в пол, отмечают небольшое ускорение разгона.
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