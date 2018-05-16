ClearMotion готовит доступную активную подвеску

11 0 0 Американская компания планирует развеять миф, что активные подвески, обеспечивающие высокий уровень комфорта при езде, удел роскошных и, соответственно, дорогих автомобилей.

Задача активной подвески держать кузов автомобиля стабильно ровно, в независимости от качества дорожного полотна, по которому он едет. Подобные системы обходятся дорого и по этому, как правило, входят в оснащение «хай-энд» моделей.

Компания ClearMotion, основанная в Соединенных Штатах еще в 2009 году. Сначала компания планировала создать подвеску, преобразующую кинетическую энергию колебаний в электрическую, но в итоге было принято решение двигаться в ином направлении. Компания занялась разработкой доступной активной подвески. В настоящее время ClearMotion имеет два подразделения — одно в Америке и одно в Англии с коллективом суммарной численностью 185 человек и привлеченными инвестициями в размере 230 миллионов долларов.

У системы, разработанной ClearMotion простая конструкция, не требующая замены штатных упругих элементов и стабилизаторов, касаясь лишь амортизаторов. Принцип работы следующий: на стандартный телескопический амортизатор крепится сбоку дополнительный модуль Activalve, являющийся по сути внешним резервуаром. В нем располагаются электрогидравлический клапан и насос, управляемый электронным блоком. Время реакции на ход штока составляет всего пять секунд. При опускании колеса в яму на ходе отбоя, насос усиливает его движение вниз, а на ходе сжатия «подтягивает» колесо наверх. В работе системы не принимает участие фронтальная камера, но электроника умеет запоминать рельеф дороги в облачном хранилище с привязкой к навигационной системе, что обеспечит заблаговременную подготовку подвески к неровности в следующий раз.

Тестовая система была интегрирована в серийную «пятерку» BMW еще два года назад. Как она работает можно посмотреть в видео — седан проезжает змейку практически без кренов, сглаживая неровности. В сравнении со стоковым автомобилем, колебания кузова значительно уменьшились, но они все-таки присутствуют.

В компании заявляют, что системой начнут комплектовать серийные автомобили уже в 2019 году. Сначала активную подвеску ClearMotion получат мелкосерийные модели, но годом позднее начнется интеграция в массовый сегмент. О каких конкретно марках идет речь не сообщается, говорится лишь, что систему будут использовать пять крупнейших автомобильных концернов. Обещают также доступную цену и дальнейшее снижение после старта массового производства.

По материалам: www.kolesa.ru