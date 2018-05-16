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«Жигулям» тут не место
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«Жигулям» тут не место 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Аналитическое агенство «Автостат» опубликовало рейтинг субъектов Российской Федерации, где низка доля автомобилей отечественной марки Lada, принадлежащей «АвтоВАЗу».
Сахалинская область в данном ТОП-е занимает первое место с показателем в 1,8% автомобилей «Лада» от общего объема машин в регионе. На второй позиции субъектов, где меньше любят российские Lada, идет Приморский край — 4,4%. Третья позиция досталась Камчатскому краю с результатом в 4,8%, а четвертая и пятая — Ненецкому АО и Москве: 4,8% и 5,1% соответственно.
В десятку регионов, где доля Lada остается низкой, входят: Калининградская область (6,2%), Бурятия (6,3%), Магаданская область (6,5%), Ямало-Ненецкий АО (7,9%) и Хабаровский край (8%).
Что касается рейтинга, где доля Lada является самой высокой, то в нем лидируют Дагестан, Кабардино-Балкария и Калмыкия — 60,6, 52,7 и 51,8% соответственно.
Далее идут: Северная Осетия (49,7%), Карачаево-Черкессия (48,9%), Удмуртия (44,9%), Чувашия (43,7%), Кировская область (42,1%), Ингушетия (41,9%) и Самарская область (40%).
Согласно отчету аналитиков, в 2018 году доля автомобилей марки Lada на российском авторынке выросла до 20,1 процента.
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