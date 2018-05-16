Обыск прошел в штаб-квартире Subaru из-за недостоверных данных о расходе топлива 

Сотрудники министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, одного из центральных министерств правительства страны, провели обыск в штаб-квартире Subaru Corp. Это произошло после того, как автопроизводитель раскрыл информацию о недостоверных данных касательно расхода топлива и выбросах вредных веществ новых автомобилей на одном из заводов, сообщило агентство Kyodo.
Министерство определит какие меры необходимо принять даже после того, как компания изменила информацию о расходе топлива и другие данные по итогам проверки автомобилей на заводе в городе Ота префектуры Гумма.
Компания в конце апреля представила доклад, в котором отмечается, что фальсификация данных проводилась постоянно, но топ-менеджеры не знали о нарушениях. Фальсификация данных затронула 903 автомобиля девяти моделей, включая Forester, а также одному модель Toyota, которую Subaru выпускается для Toyota Motor.