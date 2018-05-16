Обыск прошел в штаб-квартире Subaru из-за недостоверных данных о расходе топлива

Сотрудники министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, одного из центральных министерств правительства страны, провели обыск в штаб-квартире Subaru Corp. Это произошло после того, как автопроизводитель раскрыл информацию о недостоверных данных касательно расхода топлива и выбросах вредных веществ новых автомобилей на одном из заводов, сообщило агентство Kyodo.

Министерство определит какие меры необходимо принять даже после того, как компания изменила информацию о расходе топлива и другие данные по итогам проверки автомобилей на заводе в городе Ота префектуры Гумма.