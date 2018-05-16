В офисе Subaru в Токио прошли обыски в связи с фальсификацией данных о расходе топлива

ТОКИО, 16 мая. / ТАСС /. Сотрудники министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии в среду провели обыски в штаб-квартире автоконцерна Subaru в токийском районе Сибуя из-за фальсификации данных о расходе топлива и выбросах вредных газов выпускаемых автомобилей. Об этом сообщил телеканал NHK.

В ходе инспекции будет проведен допрос руководства компании, а также проверка соответствующей документации. Это первый раз за всю историю марки, когда в ее главном офисе проходят обыски. В распространенном в среду комментарии Subaru принесла извинения клиентами за доставленные неудобства и пообещала приложить все усилия для предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее в конце апреля автопроизводитель представил доклад, согласно которому фальсификация данных о расходе топлива и выбросах вредных газов затронула по меньшей мере 900 автомобилей девяти различных моделей. При этом не исключено, что подделка документации проводились систематически с 2002 года на заводе компании в префектуре Гумма.