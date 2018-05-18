Анонсирована премьера нового BMW X5

Новинку покажут либо в рамках одного из международных автосалонов, либо на специальном мероприятии.

Ранее в Сеть попали шпионские фотографии с финальных тестов кроссовера. Известно, что в основу BMW X5 2019 года ляжет модернизированная модульная платформа CLAR, на которой построены автомобили 5 Series и 7 Series, а также кроссовер X3. По сравнению с X5 текущего поколения, который выпускается с 2014 года, кроссовер «похудеет» на 300 килограммов и увеличится в габаритах.

В список опций автомобиля войдут система полуавтономного вождения, функция ночного видения и кресла с массажем. Гамма бензиновых двигателей, по предварительным данным, будет состоять из 2-литрового (248 л.с.), трехлитрового (335 л.с.) и 4,4-литрового (456 л.с.) моторов. В списке дизелей — агрегаты объемом 2 литра (228 л.с) и 3 литра (256 л.с.).

Ранее СМИ выдвинули предположение, что премьера модели состоится на автосалоне в Париже, который пройдет в сентябре.