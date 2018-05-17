BMW показал сразу шесть автомобилей специального назначения

На RETTMobil 2018 баварский автопроизводитель привёз сразу шесть новинок, предназначенных для использования в рядах экстренных служб.

RETTMobil является ведущей выставкой спецтехники в Европе. Именно там демонстрируются последние новинки автомобильной отрасли в области техники для пожарных и экстренных служб, врачей и полиции. BMW присутствует на выставке этой в течение многих лет, а 2018 году вообще привёз целый автопарк новинок.

Первая машина, о которой хотели бы рассказать, — это BMW X3 , предназначенный для перемещения руководства пожарных частей. Данное транспортное средство оснащено несколькими проблесковыми маячками: они находятся спереди, на крыше, и даже в дверце багажника. Есть также антенны для приёма сигнала GPS и TETRA, большой огнетушитель, розетка. Под капотом находится 2,0-литровый четырёхцилиндровый дизель мощностью 190 л.с.

Имеется и ещё один X3, но он предназначен для службы в скорой помощи. Для врачебных нужд подготовлен и BMW 220d xDrive Gran Tourer. Последний очень хорош для этих целей, ибо просторен, обладает широкими дверными проёмами. Понятно, что тоже имеются проблесковые маячки. Ещё отметим выдвижной под в багажном отделении у «двойки», металлическую сточку, служащую разделителем салона от багажного отсека.

Также в списке новинок присутствует мотоцикл — BMW F 750 GS. Этот представитель мира мото обладает приличным внедорожными возможностями, оснащён светодиодными проблесковыми маячками, светодиодным вращающимся маяком.

Плюс BMW взяла на RETTmobil 2018 полицейскую машину Mini John Cooper Works. Кстати, полиция по всей Германии уже использует Mini в качестве патрульных автомобиле. Представленный «Мини» идёт с 231-сильным мотором, так что в погонях ему должно быть легко.