BMW показал X3 специального назначения

Специальный X3 от BMW продемонстрирован на выставке RETTMobil.

На этом мероприятии показывается транспорт, предназначенный для экстренных служб: полиции, пожарных, медиков. BMW в данном автомобильном форуме принимает постоянное участие.

На этот раз немецкий концерн привез шесть единиц своей новейшей техники, включая и специально оборудованные мотоциклы. Отдельно следует выделить BMW X3 , предназначенный в качестве служебного транспорта для пожарников.

Конструкцией предусмотрена дополнительная мигалка для задней двери. Это повышает опозноваемость автомобиля при ее открытии.

Под капотом у BMW X3 спрятан дизель в 2 литра с мощностью в 190 лошадиных сил. Такой же мотор будет и у BMW 220d xDrive Grand Tourer, предназначенный для нужд экстренной медицины.

Среди мотоциклов можно выделить F 750 GS, который обладает повышенной проходимостью. Он имеет несколько аварийных сигнализаций, включая и светодиодные.

Наконец, обращает на себя внимание Mini John Cooper Works. Этот представитель является в Германии патрульной полицейской машиной.