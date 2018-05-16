Ещё
BMW показал X3 специального назначения
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW показал X3 специального назначения 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Специальный X3 от BMW продемонстрирован на выставке RETTMobil.
На этом мероприятии показывается транспорт, предназначенный для экстренных служб: полиции, пожарных, медиков. BMW в данном автомобильном форуме принимает постоянное участие.
На этот раз немецкий концерн привез шесть единиц своей новейшей техники, включая и специально оборудованные мотоциклы. Отдельно следует выделить BMW X3, предназначенный в качестве служебного транспорта для пожарников.
Конструкцией предусмотрена дополнительная мигалка для задней двери. Это повышает опозноваемость автомобиля при ее открытии.
Под капотом у BMW X3 спрятан дизель в 2 литра с мощностью в 190 лошадиных сил. Такой же мотор будет и у BMW 220d xDrive Grand Tourer, предназначенный для нужд экстренной медицины.
Среди мотоциклов можно выделить F 750 GS, который обладает повышенной проходимостью. Он имеет несколько аварийных сигнализаций, включая и светодиодные.
Наконец, обращает на себя внимание Mini John Cooper Works. Этот представитель является в Германии патрульной полицейской машиной.
Car.ru: последние новости
В Нюрбургрине проходит тестирование Volkswagen T-Roc R Впервые был показан новый внедородник Volkswagen Tharu на официальных фото В России обнародован рейтинг продаж компактных кроссоверов за апрель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост открыт для движения автомобилей351
Киев ищет ответ на вопрос: «Как Россия построила мост?»404
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто26
ЦБ подтвердил внедрение нового механизма расчета ОСАГО31
Путин на Крымском мосту объявил о чуде1208
Видео
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:36
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
01:44
Пьяный водитель пошёл на таран полицейского УАЗа
ДТП
00:28
«Жигули» ушли под землю в Перми
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение