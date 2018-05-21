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BMW показала новую «восьмерку» на видео
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BMW показала новую «восьмерку» на видео 

Авторамблер 16 минут назад
Фото: Авторамблер
В основу модели легла модульная платформа CLAR от 7 Series. Известно, что новинку предложат с бензиновым мотором V8 объемом 4,4 литра мощностью 450 л.с. Следом появятся модификации с индексами 825, 830, 835, 840, 845, 860, M850, а также «заряженный» вариант M8.
Дизайн экстерьера и интерьера 8 Series уже не является секретом, несмотря на то, что на опубликованном видео автомобиль полностью закамуфлирован. От концептуального купе серийный вариант отличается оптикой и решеткой радиатора, а в салоне появится цифровая приборная панель. В остальном компоновка приборов на центральной консоли такая же, как у последних моделей баварского бренда.
Ранее в BMW подтвердили сроки появления нового поколения X5 — кроссовер дебютирует во второй половине 2018 года. По предварительным данным, презентация пройдет на автосалоне в Париже осенью.
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