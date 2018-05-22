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BMW X5 получит преемника до конца года
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BMW X5 получит преемника до конца года 

CarClub 22 мая 2018
Фото: CarClub
Нынешний BMW X5 был представлен в 2013 году и процедуру рестайлинга еще не проходил. Вместо этого до конца текущего года баварцы покажут абсолютно новое поколение кроссовера. Это стало известно в статусе слухов в прошлом году, а теперь официально подтверждено главой BMW Харальдом Крюгером.
Такое решение связано с тем, что баварцы решили масштабно обновить свою линейку кроссоверов. Х1, Х3 и Х4 уже сменили поколения, появился принципиально новый Х2, до конца года дебютирует флагман Х7. В таких обстоятельствах обходить вниманием делающий основную кассу «икс-пятый» было неразумно. Посему модели и прописали досрочную смену генерации.
BMW X5 получит в основу модульную платформу CLAR классической компоновки. Ей уже щеголяют легковушки пятой и седьмой серий, а также «шестерка» GT. В конструкции «икса» появится больше алюминия и, возможно, карбон. Автомобиль станет легче, чуть увеличившись при этом в габаритах. Та же платформа (разумеется, с доработками под конкретную модель) появится на всех заднеприводных BMW от 3-Series до будущего X7.
Другие подробности о будущем BMW X5 пока неизвестны.
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