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Ничего святого — появился рендер Rolls-Royce Cullinan в кузове пикап
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Ничего святого — появился рендер Rolls-Royce Cullinan в кузове пикап 

Car-Mania 33 минуты назад
Фото: Car-Mania
Как только фанаты фотошопа не развлекаются. Но чтобы из первого внедорожника Rolls-Royce сделать пикап… Впрочем, в X-Tomi Design не особенно падают ниц перед величием брендов и фантазируют без оглядки на статус. Так что Cullinan получил по полной.
В варианте пикап Rolls смотрится несколько куце. Да и открытая платформа сзади коротковата. Впрочем, дизайнерам удалось сохранить дизайнерские идеи оригинала и задняя часть кабины выглядит почти так же, как на оригинале. Но не подумайте, что мы тут жалуемся. Мы пикапы любим, даже, если это Rolls-Royce. В конце концов, Cadillac на этом поприще вполне реальной моделью отличился.
К слову, дизайнеры на пикапе не остановились и нарисовали еще несколько модификаций для топового внедорожника. Есть, например, версия кабриолет, кстати, модное нынче направление. Есть универсал и даже седан.
А что, Rolls-Royce может взять идеи на заметку. Вдруг, кто-то действительно пикап захочет…
Фото: X-Tomi Design
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