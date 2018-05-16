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Audi провела финальные тесты электрического кроссовера
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Audi провела финальные тестирования электрического кроссовера 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Первый электрический кроссовер от Ауди отправляется на финальные испытания.
Автомобиль подвергся существенной проверке и сейчас для машины заканчиваются испытания. Премьера этого необычного автомобиля от Ауди состоится 30 августа, но уже стало известно, как он будет выглядеть благодаря работе шпионов, они сделали фотографии с испытаний авто. Предполагаемая цена машины составит 66 тысяч евро. Аккумулятора хватает на 500 км, а заряжается машина при помощи мгновенного подзаряда. Планируется наладить производство электромобилей в Брюсселе, там организуют сборку готового автомобиля, а также будет организовано производство всех электронных деталей.
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