Audi провела финальные тесты электрического кроссовера

Audi провела финальные тестирования электрического кроссовера

Первый электрический кроссовер от Ауди отправляется на финальные испытания.

Автомобиль подвергся существенной проверке и сейчас для машины заканчиваются испытания. Премьера этого необычного автомобиля от Ауди состоится 30 августа, но уже стало известно, как он будет выглядеть благодаря работе шпионов, они сделали фотографии с испытаний авто. Предполагаемая цена машины составит 66 тысяч евро. Аккумулятора хватает на 500 км, а заряжается машина при помощи мгновенного подзаряда. Планируется наладить производство электромобилей в Брюсселе, там организуют сборку готового автомобиля, а также будет организовано производство всех электронных деталей.