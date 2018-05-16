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Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
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Крымский мост поехал 

Рамблер 1 час назад
«Газета.ru» рассказала, кто первыми после президента России Владимира Путина проехался по Крымскому мосту.
Автомобильное движение по мосту открылось сегодня утром: в 5:30 перебираться с берега на берег начали рядовые водители, журналисты и блогеры, ветераны и представители общественных организаций.
Многие автомобилисты, судя по номерам — со всей страны, начали собираться у автоподходов к сооружению еще ночью, так как хотели стать одними их первых его пользователей. Свои машины они украсили воздушными шарами и российскими флагами.
Колонны участников торжественного момента тянулись на несколько километров. Кроме водителей автомобилей в мероприятии поучаствовали велосипедисты и байкеры. Сотни «ночных волков» возглавлял их лидер Александр «Хирург» Залдостанов.
Первым делом движение по мосту открылось со стороны Краснодарского края, а затем и со стороны Крыма. При встрече потоки транспортных средств стали сигналить, приветствуя друг друга.
Пересекли мост и официальные лица, однако неофициально. Так, со стороны Тамани на свой брифинг в Крыму приехала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Незабываемо!» — сообщила она на своей странице в Facebook.
Накануне за рулем «КамАЗа» первым Крымский мост пересек президент России Владимир Путин, официально открыв движение по нему.
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