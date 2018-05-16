Тест-драйв обновленного Mercedes-Benz GLA: Взрослые изменения

Все машины меняются по центру своего жизненного цикла. Но многие бренды просто заменяют фары, бамперы и все. Для Mercedes-Benz такие мелочи кажутся несерьезными. Поэтому они даже сократили коэффициент аэродинамического сопротивления. Это ли его самое значимое обновление? Пойдемте смотреть.

Первая встреча с обновленным Mercedes-Benz GLA произошла у меня в тихом и камерном зале бизнес-холла. Тогда кроссовер показался очень мирным и даже слегка гламурным, а нововведения — малозаметными. Но под весенним солнцем «немец» заиграл новыми красками. Кстати, синий — нетипичный для Mercedes-Benz цвет, но очень выгодный.

Как у старшего

Что визуально больше всего поднимает статут обновленного кросс-компакта GLA? Конечно, новая решетка радиатора, горизонтально вытянутые ячейки которой уж очень напоминают флагманский GLS. И мы уверены, что такое дизайнерское решение применено не случайно. Кроме решетки, изменили свою форму и бамперы, в переднем появились более крупные противотуманки.

Корпуса зеркал заднего вида и задний спойлер также обновились в связи с некоторым изменением корпоративного дизайна. И все эти нововведения не просто освежили машину, но и снизили коэффициент аэродинамического сопротивления с 0,29 до 0,28. Новые колесные диски и цвет «бежевый каньон», с которым мы знакомились на официальной презентации в Украине, также пришли именно с рестайлингом.

Обновление привнесло в GLA новые фары — светодиодные вместо биксеноновых. Признаться, светят они так же классно, как и на старших моделях компании. Кроссовер также получил адаптивную заднюю оптику — яркость стоп-сигналов и указателей поворота меняется в зависимости от освещенности на улице и от того, двигается машина или стоит.

В сравнении с соплатформенным хэтчбеком А-Class, герой нашего теста длиннее на 125 мм, шире и выше на пару-тройку сантиметров. Что касается длины, то вся прибавка пришлась исключительно на задний свес. Колесная база совпадает с хэтчем — 2699 мм. Клиренс в 187 мм намекает на внедорожные возможности (в зависимости от версии, этот показатель варьируется в пределах 6 см). Тому же вторят и небольшие свесы. Но короткие хода подвески не зовут на серьезное бездорожье. Но не для этого машина и создавалась.

Реактивный

Знаете, некоторые журналисты любят вычислять премиальность авто по форме дефлекторов обдува — мол, если круглые, то это не серьезно, а если прямоугольное, то это солидно. Mercedes-Benz GLA кладет это заявление на лопатки. Его новые воздуховоды просто поражают дизайном. Выполненные из алюминия, они и выглядят круто, ассоциируясь с соплами реактивных самолетов. И постоянно холодят руку, от чего ими пользоваться еще приятнее. Крутишь вправо — закрываешь подачу воздуха, крутишь влево — открываешь.

Всего красивых дефлекторов в салоне пять.

Новое рулевое колесо стало меньше диаметром и толще в обхвате, теперь оно еще больше напоминает версии AMG. Кнопки на руле расположились по-новому, они теперь ближе друг к другу. На щитке приборов поменялась оцифровка шкал, а также их фон — со светлого на темный. В сочетании с опущенными вниз стрелками это должно добавлять авто спортивного настроя.

Кнопки управления стеклами и зеркалами, как и на городском родственном хэтчбеке.

В подлокотнике спрятались два USB-порта.

Мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем традиционно для компании несенсорным, управляется компактных джойстиком и парой клавиш быстрого доступа. Если не хочется отвлекаться от дороги, то некоторыми функциями можно управлять с руля. Но лично мое мнение таково, что управлять джойстиком значительно удобнее. Медиасистема Audio 20 умеет и навигацию показывать, у музыку с телефона считывать, и многое другое. Единственный ее недостаток — слегка запутанное меню.

Чувствую, что следующее поколение кроссовера потеряет аналоговые клавиши набора телефона.

Что можно сказать о посадке в немецком кроссовере? Если говорить о переднем ряде, то и пожаловаться не на что. Всевозможные регулировки, от поясничной поддержки до длины подушки, не дадут водителю даже на минутку задуматься про усталость. Если вы ездите не один, то поможет двухпозиционная память. На втором ряду есть небольшой дефицит пространства, который могут ощутить широкоплечие взрослые люди. Правда, если на галерке сидеть вдвоем, то места хватает.

Кресла со встроенными подголовниками выглядят по-спортивному.

На втором ряду тесновато троим только в плечах.

При необходимости перевезти длинномер, за подлокотником откидывается лючок в багажный отсек. Сам же багажник имеет объем в 412 литров. Если сложить спинки заднего ряда, то получим 1235 литров. Редкость нынче даже в премиум-сегменте, чтобы спинка полностью складывалась по одному нажатию кнопки, и ее потом не приходилось поправлять в салоне. Под полом — знак аварийной остановки, компрессор, баллончик с герметизирующей смесью и еще литров 30 для мелочей, или таблички с надписью «Здесь могла быть ваша докатка».

Немедленно!

1,6-литровый бензиновый двигатель семейства M270 устанавливается на базовую модификацию GLA 200. Его 156 л. с. и стандарт Евро-6 достигаются благодаря наличию малоинерционного турбокомпрессора, фазовращателей на впуске и выпуске, механизмом изменения хода впускных клапанов Camtronic, а также непосредственному впрыску последнего поколения. 250 Нм максимального крутящего момента достигаются уже при 1250 об/мин, так что разгон начинается уже с самых «низов».

8,4 секунды до первой «сотни» — это результат, который не забивает дыхание, но позволяет не спасовать в потоке. Благодаря системе Dynamic Select можно изменять настройки отзывчивости мотора, реакции руля, а также чуткость работы электронных ассистентов. Но в «Спорте» машина становится ощутимо злее. Мой выбор — это «Комфорт», отлично сбалансированный режим. В экорежиме машина постоянно стремиться выключить кондиционер, держит повышенную передачу, не дает плавно разогнаться. Но и расход в городе держит на уровне 8 литров на 100 км пробега.

7-ступеначатый «робот» с двойным сцеплением кроме того, что весит мало, еще и передачи переключает молниеносно. Только в «Спорте» при кик-дауне ощущаются характерные толчки. Но они и задают игривое настроение. В КПП установлены два масляных насоса, механический и электрический. Они поддерживают постоянное давление в системе, даже когда мотор заглушен системой start/stop. Такое дублирование серьезно повышает надежность агрегата.

Подвеска со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади более мягкая и длинноходная, чем у родственного хэтчбека. Большинство деталей стали прочнее, чтобы выдерживать лёгкое бездорожье. При этом ступицы колес сделаны из алюминия с целью снижения неподрессоренных масс. Но в общем подвеска для наших дорог жестковата. Усилитель руля с изменяемым усилием в зависимости от скорости облегчает маневрирование при парковке.

Базовые версии кроссовера могут быть переднеприводными. Но большинство модификаций оснащается системой полного привода 4Matic. По умолчанию автомобиль переднеприводный. Крутящий момент распределяется между передней и задней осями в пропорциях от 100:0 до 50:50. Но при ускорении автомобиля с полной нагрузкой на скорости выше 50 км/ч соотношение меняется на 60:40, при быстрых прохождениях поворотов станет 50:50, в случае резкого торможения с АБС — 100:0.

Вечно молодой

В компактном автомобиле, который маркетологи Mercedes-Benz точно нацеливали на молодежную аудиторию, любой автомобилист будет чувствовать себя на пяток лет моложе. Все благодаря отличной управляемости, неплохой динамике и компактным размерам. Он примерный городской житель, который не против и на пикник выбраться. Нескучный, одним словом.