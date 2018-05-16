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Lexus LQ станет новым внедорожным флагманом марки
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Lexus LQ станет новым внедорожным флагманом марки 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Согласно последним данным из американского реестра торговых марок, премиальный бренд Lexus работает над овой флагманской моделью. Главный вопрос — что же это будет?
Издание AutoGuide сообщает, что Lexus подал заявку на регистрацию торговой марки LQ, под которой будут производиться и реализовываться «автомобили и запчасти для них». Если вы знакомы с действующей номенклатурой названий Lexus, то сразу догадаетесь, что речь идет о топовой модели — вспомним седан LS, купе LC, внедорожник LX или суперкар LFA.
С другой стороны, букву «Q» в названиях компания и вовсе не использует, это вотчина Infiniti. Так над чем же в итоге работают японские демиурги? Самым простым ответом будет «ни над чем», ведь автомобильные компании часто просто так резервируют за собой какие-то торговые марки. Однако нам хотелось бы думать, что под именем LQ скрывается реальный серийный автомобиль будущего, очень важная для Lexus модель.
Так, производителю отчаянно нехватает настоящего флагманского кроссовера с несущим кузовом, который бы мог на равных сразиться с Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Да, есть дорогущий LX, но его управляемость грузовика и такой же расход топлива нравятся далеко не всем — основной массе состоятельных автомобилистов нужен комфортный кроссовер, вместительный, проворный и экономичный.
Кроме того, будущему топовому кроссоверу есть с кого брать пример, ведь не зря же на Детройтском автосалоне 2018 японская марка представила ультра-современный люксовый концепт Lexus LF-1 Limitless, и, по слухам, в начале 2019 года на автошоу в Токио мы увидим его серийную реинкарнацию. Таким образом, самое время маркетологам озаботиться именем нового флагмана, которым и может стать Lexus LQ.
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