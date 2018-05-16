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Kia Sportage 2019 впервые показалась без комуфляжа
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Kia Sportage 2019 впервые показалась без комуфляжа 

Car.ru 53 минуты назад
Фото: Car.ru
Kia Sportage показалась во всей красе, в 2018 году состоится премьера нового автомобиля, который подвергся изменениям.
Сейчас стали доступны фото обновленного кроссовера, ранее модель демонстрировали только в камуфляже. На фото видно, что внешний вид не претерпел особых изменений, но все же произошли небольшие модернизации и они стали изюминкой для нового кара. Разработчики сообщили, что в мультимедийной системе произойдут существенные изменения и на этом более ничего не известно, возможно производитель решил сделать сюрприз для покупателя и не раскрывает все изменения в строении. Остаётся ждать премьеры, чтобы узнать про начинку нового автомобиля.
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