«Вольво» без дизеля: шведский автопроизводитель на пути к электрофикации

Вольво » без дизеля: шведский автопроизводитель на пути к электрофикации Новый этап в развитии компании Volvo, которая работает над переводом своей модельной линейки на электропривод. Седан Volvo S60 станет первой моделью шведской марки, в линейке у которого не будет дизельных модификаций.

Напомним, что в Volvo высоко оценивают потенциал рынка электромобилей и считают, что к 2025 году половина продаваемых во всем мире машин будут «чистыми» электрокарами. Год назад шведский автопроизводитель уже заявил о том, что намерен остановить разработку новых дизельных моторов и пообещал, что с 2019 года все модели Volvo будут оборудованы «простыми» ДВС. А далее компания планирует полностью перейти на выпуск 100-процентных электромобилей, гибридных машин и плагин-гибридов.

И новый Volvo S60 станет во многих смыслах символической для компании моделью. В линейке Volvo S60 будут представлены только версии с бензиновыми двигателями и версии с гибридным приводом.

Кстати, в России за первый квартал 2018 года Volvo продал, по данным «Автостат Инфо», 1302 машины. Это на 17,6% больше, чем годом ранее — 1107 авто. Продажи модели Volvo S60 за этот период выросли на 72% и составили 55 ед.