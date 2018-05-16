Ещё
«Вольво» без дизеля: шведский автопроизводитель на пути к электрофикации
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вольво» без дизеля: шведский автопроизводитель на пути к электрофикации 

«Автостат Инфо» 22 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
«Вольво» без дизеля: шведский автопроизводитель на пути к электрофикации Новый этап в развитии компании Volvo, которая работает над переводом своей модельной линейки на электропривод. Седан Volvo S60 станет первой моделью шведской марки, в линейке у которого не будет дизельных модификаций.
Напомним, что в Volvo высоко оценивают потенциал рынка электромобилей и считают, что к 2025 году половина продаваемых во всем мире машин будут «чистыми» электрокарами. Год назад шведский автопроизводитель уже заявил о том, что намерен остановить разработку новых дизельных моторов и пообещал, что с 2019 года все модели Volvo будут оборудованы «простыми» ДВС. А далее компания планирует полностью перейти на выпуск 100-процентных электромобилей, гибридных машин и плагин-гибридов.
И новый Volvo S60 станет во многих смыслах символической для компании моделью. В линейке Volvo S60 будут представлены только версии с бензиновыми двигателями и версии с гибридным приводом.
Кстати, в России за первый квартал 2018 года Volvo продал, по данным «Автостат Инфо», 1302 машины. Это на 17,6% больше, чем годом ранее — 1107 авто. Продажи модели Volvo S60 за этот период выросли на 72% и составили 55 ед.
«Автостат Инфо»: последние новости
KIA Rio «просела» в продажах, но не уступила первенства Какие кроссоверы и внедорожники сделали «кассу» в первом квартале Среди немецких премиальных брендов Mercedes-Benz лидирует по доходности
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД430
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто29
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все237
Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту31
Киев ищет ответ на вопрос: «Как Россия построила мост?»415
Видео
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:36
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение