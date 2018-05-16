Volvo отказывается от дизелей

Шведская компания присоединяется к европейскому «клубу отказников» от двигателей по экологическим причинам.

Первой жертвой «экологизации» станет новый седан Volvo S60, запуск которого состоится до конца текущего месяца. «Четырехдверка» станет первой моделью шведской марки, лишенной дизельного мотора.

В компании объясняют это очередным шагом в программе «озеленения» и электрификации силовой гаммы, направленной на полный отказ от ДВС в будущем. В действительности же, вероятно, это вызвано ужесточением экологических норм, требующих снижения выброса вредных веществ. Инвестиции в разработку новых, более чистых дизелей, и модернизацию имеющихся, становятся невыгодными, учитывая снижение популярности дизелей на рынке.

Производитель также заявляет, что все новые модели Volvo, которые будут выпускаться с 2019 года, будут доступны с «мягкими» бензиновыми гибридными, бензиновыми плагин-гибридными и электрическими силовыми установками. Так что, можно сказать, что Volvo полностью отказывается от дизелей.

Volvo пока ничего не сообщил о планах на дизельные моторы в актуальных моделях. Напомним, производитель использует различные модификации двухлитровой «турбочетверки». Доживут ли эти двигатели до конца жизненных циклов модели, или их тоже постепенно уберут, не сообщается.

Кстати, компания планирует к 2025 году довести долю электромобилей в глобальных продажах до 50%. Такой анонс был сделан в рамках Пекинского автосалона в текущем году. Правда, в продуктовой линейке Volvo пока нет ни одной полностью электрической модели, так что, есть над чем работать.

Кстати, недавно на российском рынке стартовали продажи компактного кроссовера Volvo XC40 , у которого в гамме есть пара дизельных моторов. Хотя, это не удивительно, учитывая тот факт, что россияне стали покупать больше дизельных машин.

По материалам: www.kolesa.ru