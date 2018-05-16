Volvo впервые за 40 лет откажется от дизельных моторов

Ранее стало известно, что семейство дизельных агрегатов Drive-E станет для Volvo последним — компания больше не будет развивать это направление. Впрочем, пока такие моторы доступны для всего модельного ряда бренда, включая недавний V60.

Но уже следующая генерация S60 осталась без дизелей — четырехдверка оказалась первой моделью Volvo почти за 40 лет, которая не будет работать на «тяжелом» топливе.

Седан, основными рынками сбыта для которого станут США и Китай, предложат с бензиновыми агрегатами T5 и T6, а также в нескольких гибридных модификациях. Подробности об автомобиле рассекретят в рамках презентации, которая состоится до конца этого месяца.