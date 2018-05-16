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Volvo впервые за 40 лет откажется от дизельных моторов
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Volvo впервые за 40 лет откажется от дизельных моторов 

Авторамблер 15 минут назад
Фото: Авторамблер
Ранее стало известно, что семейство дизельных агрегатов Drive-E станет для Volvo последним — компания больше не будет развивать это направление. Впрочем, пока такие моторы доступны для всего модельного ряда бренда, включая недавний V60.
Но уже следующая генерация S60 осталась без дизелей — четырехдверка оказалась первой моделью Volvo почти за 40 лет, которая не будет работать на «тяжелом» топливе.
Седан, основными рынками сбыта для которого станут США и Китай, предложат с бензиновыми агрегатами T5 и T6, а также в нескольких гибридных модификациях. Подробности об автомобиле рассекретят в рамках презентации, которая состоится до конца этого месяца.
Производство Volvo S60 наладят на заводе в штате Южная Каролина, США.
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