Появились фото седана ЗИЛ, который Rolls-Royce

В Сети появились снимки необычного представительского седана.

Автомобиль засняли в процессе транспортировки на эвакуаторе. Это седан Rolls-Royce Ghost , получивший ряд изменений во внешности и логотипы ЗИЛ . Список доработок включает новую радиаторную решетку и оптику, в том числе заднюю — вертикальные фонари с красными рассеивателями заменили на горизонтальные с бесцветными рассеивателями.

Замена оптики потребовала переработки передних и задних крыльев. Кроме того, автомобиль получил дверные ручки и колеса оригинального дизайна, утолщенную хромировку окантовки боковых стекол и смещенные ниже сигналы поворота на передних крыльях.

Об автомобиле нет официальных данных, но если проверить его по номера в открытых базах, становится известно, что машина числится по документам как «ЗИЛ-НАМИ Самодельное транспортное средство 2015 года выпуска. Судя по характеристикам, двигатель стандартный от Rolls-Royce Ghost — 571-сильный V12 объемом 6,6 литра. Известно, что завод ЗИЛ и НАМИ к автомобилю не причастны. Открещиваются от британско-российского гибрида и в фирме „МСЦ6 АМОЗИЛ“.

Rolls-Royce Ghost

В базу Росстандарта занесено Свидетельство о безопасности транспортного средства (СБТС) на данный автомобиль от 4 августа 2015 года. Изготовителем проходит Новицкий Евгений Александрович , который согласно базы ЕГРЮЛ выступает учредителем московского ООО „Луна“, специализирующегося на продаже легковых и грузовых автомобилей. Документы сообщают также, что испытания ЗИЛ/Rolls-Royce для получения СБТС проводились на базе НАМИ.

Rolls-Royce Ghost

Кому и зачем понадобился такой автомобиль неизвестно. Возможно, проект был создан в качестве предсерийного образца для дальнейшого тиражирования в качестве альтернативы „Кортежу“, и необходимость в нем в данный момент пропала, а, возможно, это единичный экземпляр, созданный по индивидуальному заказу.

Ранее портал „Карельские Вести“ сообщал, что лимузин „Кортеж“ успели доделать к инаугурации президента, которая практически стала местом его публичной премьеры.

По материалам: www.kolesa.ru