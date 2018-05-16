Минивэн Hyundai H-1 превратили в дом на колёсах

На корейский рынок выходит кемпер, построенный на базе обновленного вэна Grand Starex. В России модель известна как H-1.

Рестайлинговый минивэн Hyundai Grand Starex дебютировал в Корее в декабре прошлого года: у модели появились иные бамперы и решетка радиатора, другие фары и задние фонари, также был полностью перекроен интерьер. Теперь же на домашнем рынке стартовали продажи новой модификации, предназначенной для путешествий.

Кемпер получил поднимающуюся крышу, в салоне есть откидывающийся столик, небольшой холодильник, электрическая плитка, мойка и проектор. Сиденья складываются, образуя двуспальную кровать. Еще два человека могут переночевать в палатке наверху. В багажной двери спрятаны раскладные стулья. Плюс у новой версии Grand Starex имеются 50-литровый бак для воды и внешний душ, розетка для зарядки аккумулятора, а также солнечная батарея.

Как и стандартная модель, новинка оснащается 176-сильным дизелем 2.5 с изменяемой геометрией турбины (VGT). Мотор сочетается с пятиступенчатым «автоматом», привод — задний или полный. Для обычного Grand Starex в Корее еще предусмотрены дизель 2.5 CRDi мощностью 140 л.с. и 6КВП, а также работающий на газе 159-сильный двигатель 2.4 LPi.

Цена кемпера начинается с отметки в 51 000 000 вон, что эквивалентно примерно 2 940 000 рублей по актуальному курсу.

В России пока продают дореформенный Hyundai H-1 , у нас модель представлена только с задним приводом, с дизелями 2.5 CRDi WGT и 2.5 CRDi VGT мощностью 116 и 170 л.с. соответственно. Цена — от 1 994 000 рублей. Ожидается, что рестайлинговый вэн доберется до нашей страны в этом году, однако кемпер в РФ вряд ли привезут.

По материалам: www.kolesa.ru