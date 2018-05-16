Ещё
Минивэн Hyundai превратили в дом на колесах с душем и проектором
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минивэн Hyundai превратили в дом на колесах с душем и проектором 

Motor.ru 10 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Hyundai представила дом на колесах, построенный на базе обновленного минивэна Grand Starex, сообщает сайт Аutodaily. На российском рынке эта модель известная под названием H-1, однако у нас пока продается дорестайлинговый вариант.
Кемпер оснастили подъемным тентом на крыше, проектором для просмотра фильмов в салоне, кожаными креслами, холодильником, складным столиком, плитой, а также специальными отсеками для хранения продуктов. В задней части машины установлен съемный внешний душ и 50-литровая емкость для воды.
Дополнительно кэмпер можно укомплектовать видеопроектором, 50-дюймовым телевизором и сдвижной москитной сеткой. Помимо этого, на машину можно установить солнечную панель, которая будет подпитывать запасную батарею.
Кемпер оснащается 2,5-литровым двигателем мощностью 176 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатым «автоматом». За доплату для автомобиля можно заказть полный привод. Цена машины в Южной Корее составляет 51 миллион вон (2,95 миллиона рублей по текущему курсу).
В январе американская компания Jayco представила роскошный дом на колесах Embark. В машине есть гостиная комната, спальня, туалет, гардероб, полноценная кухня и даже камин. Дополнительно Embark можно укомплектовать стиральной машиной, встроенным пылесосом и театральными креслами.
Motor.ru: последние новости
«Молодежный» кроссовер Volkswagen получит аудиосиcтему Beats Volvo откажется от дизелей Кроссовер Kia Sportage получит дизель с «мягким гибридом»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту208
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто29
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД465
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту31
Видео
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение