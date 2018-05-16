Ещё
Brilliance представил флагманский SUV
Далее:
Читайте также:
Ещё

Brilliance представил флагманский SUV 

Allroader.ru 49 минут назад
Фото: Allroader.ru
Китайская компания Brilliance планирует уже в следующем месяце вывести в продажу новый флагманский внедорожник Brilliance V7. Модель, выполненная в едином корпоративном стиле с выделяющейся индивидуальностью радиаторной решеткой, по своим габаритам соответствует Toyota Highlander и имеет длину кузова 4 702 мм. Вместе с колесной базой на 2 770 мм это позволит предложить покупателям в качестве опции третий ряд сидений в салоне.
Что же касается стилистики экстерьера и внутреннего убранства, то V7 явно впитал массу дизайнерских решений, использующихся в моделях BMW. Это неудивительно, ведь именно Brilliance Auto является партнером BMW в совместном предприятии BMW Brilliance, которое отвечает за производство и продажу в Китае автомобилей баварской марки. Таким образом, на подобные заимствования в BMW смотрят сквозь пальцы.
Кроссовер будет представлен в продаже с единственным 1.6-литровым бензиновым турбомотором, обладающим производительностью 204 «лошади». Трансмиссия механическая или «робот» на семь диапазонов.
Новый Brilliance V7 предложит богатый уровень технического оснащения, включая огромных размеров дисплей мультимедийного комплекса, через который осуществляется управление большинством вспомогательных систем автомобиля. Все это дополняет светодиодная светотехника, диски диаметром 19 дюймов, кожаный салон, панорамная крыша с люком, раздельный «климат» и различные электронные системы безопасности.
Никакой информации о цене V7 нет. Пока модель будет продаваться только в Китае, но в дальнейшем возможно появление авто на других рынках, в том числе в России, где Brilliance сегодня представлен двумя автомобилями, включая кроссовер Brilliance V5.
Allroader.ru: последние новости
Lexus LQ станет новым внедорожным флагманом марки Audi Q8 показал свою угловатую «корму» Гибридный KIA Sportage выходит уже в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД424
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто29
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все236
Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту31
Киев ищет ответ на вопрос: «Как Россия построила мост?»414
Видео
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:36
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение