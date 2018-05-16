Brilliance представил флагманский SUV

Китайская компания Brilliance планирует уже в следующем месяце вывести в продажу новый флагманский внедорожник Brilliance V7. Модель, выполненная в едином корпоративном стиле с выделяющейся индивидуальностью радиаторной решеткой, по своим габаритам соответствует Toyota Highlander и имеет длину кузова 4 702 мм. Вместе с колесной базой на 2 770 мм это позволит предложить покупателям в качестве опции третий ряд сидений в салоне.

Что же касается стилистики экстерьера и внутреннего убранства, то V7 явно впитал массу дизайнерских решений, использующихся в моделях BMW . Это неудивительно, ведь именно Brilliance Auto является партнером BMW в совместном предприятии BMW Brilliance, которое отвечает за производство и продажу в Китае автомобилей баварской марки. Таким образом, на подобные заимствования в BMW смотрят сквозь пальцы.

Кроссовер будет представлен в продаже с единственным 1.6-литровым бензиновым турбомотором, обладающим производительностью 204 «лошади». Трансмиссия механическая или «робот» на семь диапазонов.

Новый Brilliance V7 предложит богатый уровень технического оснащения, включая огромных размеров дисплей мультимедийного комплекса, через который осуществляется управление большинством вспомогательных систем автомобиля. Все это дополняет светодиодная светотехника, диски диаметром 19 дюймов, кожаный салон, панорамная крыша с люком, раздельный «климат» и различные электронные системы безопасности.