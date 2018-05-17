Названа дата выхода на рынок флагманского внедорожника Brilliance V7

Автохолдинг Brilliance определился с датой начала продаж нового вседорожника V7.

Новинка появится на рынке в июне этого года. Отметим, что модель была представлена в апреле на Международной автовыставке в Пекине. Дизайн автомобиля выполнен в стиле младших собратьев V3 и V6.

Полноразмерный кросс получил фирменную решетку радиатора, головную оптику на LED-элементах, светодиодные задние фонари, пластиковый обвес с расширителями колёсных арок и два патрубка выхлопной системы.

Главной фишкой Brilliance V7 станет огромный сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса, через который можно управлять почти всеми системами машины.

Габариты внедорожника схожи с моделью Toyota Highlander : 4702 х 1932 х 1753 мм, размер колесной базы достигает 2770 мм.