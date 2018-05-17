Названа дата выхода на рынок флагманского внедорожника Brilliance V7 

Автохолдинг Brilliance определился с датой начала продаж нового вседорожника V7.
Новинка появится на рынке в июне этого года. Отметим, что модель была представлена в апреле на Международной автовыставке в Пекине. Дизайн автомобиля выполнен в стиле младших собратьев V3 и V6.
Полноразмерный кросс получил фирменную решетку радиатора, головную оптику на LED-элементах, светодиодные задние фонари, пластиковый обвес с расширителями колёсных арок и два патрубка выхлопной системы.
Главной фишкой Brilliance V7 станет огромный сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса, через который можно управлять почти всеми системами машины.
Габариты внедорожника схожи с моделью Toyota Highlander: 4702 х 1932 х 1753 мм, размер колесной базы достигает 2770 мм.
В моторном отсеке «проходимца» стоит 1,6-литровый турбомотор, производительность которого 204 л.с., созданный совместно с BMW. В паре с ним трудиться 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный робот от ZF с двойным сцеплением.