Range Rover SV Coupe был замечен в Нюрбургринге

Range Rover SV Coupe проходит финишные испытания на треке в Нюрбургринге.

Этот автомобиль впервые дебютировал на недавнем автошоу в Женеве. И вот теперь в Land Rover решили внести в него последние штрихи прежде, чем в четвертом квартале этого года автомобиль поступит в продажу.

Двухдверный внедорожник одели в камуфляж спереди и сзади. Поэтому информации о предполагаемых новшествах достаточно мало.

Обращают на себя внимание двери у внедорожника. Их длина составляет почти полтора метра, что немного меньше колесной базы.

Известно, что это машина может иметь правостороннее рулевое управление. Кроме того, впервые в модельном ряде Range Rover появятся колеса в 23 дюйма.

Новый Range Rover SV Coupe имеет ручную сборку. Поэтому тираж машины строго ограничен — всего 999 экземпляров.