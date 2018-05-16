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Range Rover SV Coupe был замечен в Нюрбургринге
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Range Rover SV Coupe был замечен в Нюрбургринге 

Car.ru 31 минуту назад
Фото: Car.ru
Range Rover SV Coupe проходит финишные испытания на треке в Нюрбургринге.
Этот автомобиль впервые дебютировал на недавнем автошоу в Женеве. И вот теперь в Land Rover решили внести в него последние штрихи прежде, чем в четвертом квартале этого года автомобиль поступит в продажу.
Двухдверный внедорожник одели в камуфляж спереди и сзади. Поэтому информации о предполагаемых новшествах достаточно мало.
Обращают на себя внимание двери у внедорожника. Их длина составляет почти полтора метра, что немного меньше колесной базы.
Известно, что это машина может иметь правостороннее рулевое управление. Кроме того, впервые в модельном ряде Range Rover появятся колеса в 23 дюйма.
Новый Range Rover SV Coupe имеет ручную сборку. Поэтому тираж машины строго ограничен — всего 999 экземпляров.
Стоить автомобиль будет недешево, а именно 295 995 долларов. Это на 29 тысяч меньше цены недавно появившегося Rolls-Royce Cullinan.
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