Более 7,6 тыс. автомобилей Lexus и Toyota отзывают в РФ из-за возможных проблем с подушками безопасности

Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 7 тыс. 638 автомобилей марки Lexus (NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350, RX 450h) и Toyota (Alphard , Hilux). Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО «Тойота Мотор», являющимся официальным представителем Lexus и Toyota на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 30 июня 2015 г. по 29 сентября 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный дефект приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме. В случае возникновения такой ситуации на приборной панели автомобиля включится контрольная лампа системы подушек безопасности SRS. При дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком состоянии боковые подушки безопасности или шторки безопасности могут не активироваться. Таким образом, на транспортных средствах Lexus (NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350, RX 450h) и Toyota (Alphard, Hilux) будет проведена проверка датчиков системы подушек безопасности и их замена при необходимости.

«Уполномоченные представители изготовителя ООО «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей Lexus и Toyota, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт», — указано в сообщении.

Отмечается, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.