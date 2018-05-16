Серийный кроссовер премиального суббренда FAW показался на фото

Первый «паркетник» китайской марки Hongqi («Хунцы», по-русски — «красное знамя») может выйти на домашний рынок уже в этом году.

Предсерийный экземпляр электрокроссовера E-HS3 принадлежащий концерну FAW бренд показал в апреле этого года в рамках Пекинского автосалона. Теперь же в базе министерства промышленности Китая появились фотографии товарной модели. Судя по снимкам, кросс сохранил дизайн предвестника, разве что противотуманки теперь обрамляют вставки темно-синего цвета. Кроме того, для «паркетника» предусмотрено два варианта решетки — с вертикальными полосами, как у других моделей Hongqi, или же в виде Y-образных элементов.

Длина товарного кросса равна 4 490 мм, ширина — 1 874 мм, высота — 1 613 мм, колесная база — 2 750 мм. По предварительным данным, у Hongqi E-HS3 будут две силовые установки: базовая версия получит 155-сильный электромотор (модель TZ204XSLM2) и комплект литий-ионных батарей, а топовый вариант оснастят двумя такими электродвигателями. Вероятно, в последнем случае кросс окажется полноприводным.

Информации о запасе хода кроссовера пока нет, как и данных о том, сколько времени займет его зарядка. Ранее предполагалось, что у SUV будут еще и бензиновые версии, однако, по информации китайских профильных СМИ, в Hongqi отказались от выпуска модели с ДВС.

Производство E-HS3 стартует в текущем году, электрический «паркетник» поступит в свободную продажу.

Напомним, под брендом Hongqi в Китае с 1958 года выпускают лимузины для партийной элиты. С 90-х годов марка начала производить автомобили для чиновников среднего звена, а в 2013-м появился седан H7 — первая «рыночная» модель Hongqi. Не так давно всем желающим стали доступны еще две модели: представительский лимузин L5 и построенный на базе нынешней Mazda6 седан H5. В ближайшем будущем марка намерена увеличить количество «рыночных» машин. Так, помимо «паркетника» E-HS3 в линейку бренда войдет еще несколько вседорожников. Кстати, у российского бренда Aurus (он же проект «Кортеж») — схожая стратегия.

По материалам: www.kolesa.ru