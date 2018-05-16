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В офисе Subaru прошли проверки
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В офисе Subaru прошли проверки 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В Subaru ранее подтвердили факт подлога главой отдела тестирования новых автомобилей на заводе в городе Ота в 2012 году. Руководству компании об этом было неизвестно.
Как сообщает японский телеканал NHK, речь идет о неверных сведениях по меньшей мере о 900 автомобилях различных моделей. Не сключаетя также версия о том, что сотрудники завода в префектуре Гумма подделывали документы регулярно с 2002 года.
Проверки по делу проводятся сотрудниками Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
Это уже не первый случай, когда деятельностью Subaru интересуются правоохранители. Так, осенью прошлого года выяснилось, что на японских предприятиях бренда более 300 тысяч машин были проверены ненадлежащим образом — контроль осуществляли сотрудники без специального образования. Тогда в российском подразделении Subaru подчеркнули, что речь идет исключительно о машинах, реализованных на японском рынке.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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