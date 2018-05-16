В офисе Subaru прошли проверки

Subaru ранее подтвердили факт подлога главой отдела тестирования новых автомобилей на заводе в городе Ота в 2012 году. Руководству компании об этом было неизвестно.

Как сообщает японский телеканал NHK, речь идет о неверных сведениях по меньшей мере о 900 автомобилях различных моделей. Не сключаетя также версия о том, что сотрудники завода в префектуре Гумма подделывали документы регулярно с 2002 года.

Проверки по делу проводятся сотрудниками Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Это уже не первый случай, когда деятельностью Subaru интересуются правоохранители. Так, осенью прошлого года выяснилось, что на японских предприятиях бренда более 300 тысяч машин были проверены ненадлежащим образом — контроль осуществляли сотрудники без специального образования. Тогда в российском подразделении Subaru подчеркнули, что речь идет исключительно о машинах, реализованных на японском рынке.

Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo