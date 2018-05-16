Kia Stinger: все ближе к «немецкой тройке»

Ещё несколько лет назад никто и не мог подумать, что Kia осмелиться пополнить модельный ряд автомобилем класса GT (Gran Turismo), способным на равных конкурировать с такими моделями как Audi A5 Sportback и BMW 4 Серии Gran Coupe. Но мнение кардинально изменилось в январе 2017 года, когда корейцы официально представили фастбек Kia Stinger , ставший самым мощным и динамичным автомобилем марки за всю историю её существования.

В этом обзоре предлагаем поговорить о «средней» по мощности модификации «Стингера», оборудованной системой полного привода и мощным 247-сильным бензиновым мотором, способным дать фору более именитым и дорогим конкурентам.

Внешний вид и салон Kia Stinger

Дизайн Kia Stinger был заложен ещё в 2011-м году, когда компания продемонстрировала концептуальную модель Kia GT, так что путь от эскиза до конвейера был достаточно продолжительным. Впрочем, труды дизайнеров Kia во главе с Питером Шраером (Peter Schreyer) были не напрасны — автомобиль обладает агрессивной и чрезвычайно привлекательной внешностью.

В «фас» Stinger цепляет взгляд хищной светотехникой, фирменной фальшрадиаторной решёткой и эффектным передним бампером с огромным центральным и парой горизонтальных воздухозаборников, разнесённых по разным углам бампера. Профиль автомобиля выполнен в характерном для моделей GT стиле: длинный капот, куполообразная линия крыши, плавно переходящая в компактную корму, а также элегантные боковины с крупными колёсными дисками. Корма автомобиля встречает спортивным диффузором с двумя парами патрубков системы выхлопа и эффектными габаритными огнями, напоминающими некоторые модели Maserati

Внешние габариты Kia Stinger имеют следующие параметры: 4830 х 1870 х 1400 мм, при этом на колёсную базу приходится 2,905 м, а высота дорожного просвета укладывается в 150 мм.

Салон фастбека встречает не только современным и благородным оформлением, но и высококачественными материалами отделки. Отдельного внимания заслуживает первоклассная сборка и чётко выверенная эргономика, ничем не уступающая лучшим представителям немецкого автопрома. Водителю предложен стильный трехспицевый мультируль, а также эффектный щиток приборов, представленный парой аналоговых шкал и крупным ЖК-дисплеем бортового компьютера. В верхней части центральной торпедо располагается 7-8-дюймовый дисплей мультимедийного центра, а далее следуют стильные дефлекторы воздуховодов, а также лаконичный блок управления музыкой и климатом, напоминающий таковые в автомобилях Mercedes.

Передние кресла обладают спортивным профилем и широким диапазоном регулировок, включая возможность удлинения подушки и настройку боковой поддержки, что позволяет с комфортом расположиться даже человеку высокого роста. Задний диван обеспечивает высокий уровень комфорта для двоих, но в теории может вместить и третьего седока. В числе удобств для задних пассажиров значится откидной подлокотник и отдельный блок управления климат-контролем. Отдельного внимания заслуживает багажное отделение, объем которого равен 406 и 1114 литров, с поднятыми и опущенными спинками второго ряда сидений соответственно.

Технические характеристики

Несмотря на брутальную внешность и первоклассный интерьер, основной «фишкой» Kia Stinger является его техническая составляющая. Под капотом обозреваемого авто располагается 4-цилиндровый 2-литровый бензиновый турбо-мотор семейства Theta II, генерирующий мощность 247 л.с. и 353 Нм вращательного момента. Пару двигателю составляет продвинутый 8-скоростной «автомат» с которым под басовитый рокот выхлопа автомобиль выстреливает до сотни за 6 сек. и позволяет развить максимальные 240 км/час. Для сравнения, Audi A5 Sportback Sport с 2-литровым 249-сильным бензиновым силовым агрегатом TFSI и полным приводом разменивает сотню за 7,5 сек. и может разогнаться до максимальных 239 км/час. Несмотря на мощное «сердце», расход топлива в спокойной манере движения позволяет укладываться в 9,2 л/100 км.

Наш автомобиль оснащён фирменной полноприводной трансмиссией с многодисковой муфтой и системой векторизации вращательного момента, а также системой Drive Моde Selесt, позволяющей выбирать один из 5 режимов езды: Comfort, Eco, Smart, Sport и Sport+.

Независимая подвеска фастбека представлена стойками МакФерсон спереди и многорычажной системой сзади, что позволяет уверенно отрабатывать как мелкие, так и средние неровности. Во избежании «пробоев» подвески, серьезные огрехи российских направлений все же лучше объезжать стороной (в помощь идеально настроенное рулевое управление). Рулевое колесо обладает приятной тяжестью, характерной для всех автомобилей класса GT.

За торможение Kia Stinger, в этой комплектации, отвечают передние вентилируемые и обычные задние диски, имеющие диаметр 320 и 314 мм соответственно.

Оснащение и стоимость

Уже в базовом исполнении Kia Stinger предлагает большое количество современной электроники и электронных помощников, большая часть из которых на конкурентах доступна исключительно в качестве опции. Так, штатно автомобиль имеет системы DTVC, ABS, HAC, ESC, EPB, светодиодную оптику, продвинутую мультимедийную систему, систему бесключевого доступа и старта двигателя, 3-зонный климат контроль и прочее оборудование.

Цена полноприводного Киа Стингер с 2-литровым 247-сильным мотором в РФ стартует с отметки в 2,209 млн руб., а практически идентичный по характеристикам бензиновый Audi A5 Sportback обойдётся минимум в 2,85 млн руб. — разница, как говорится, на лицо.

Заключение

Kia Stinger — прямое доказательство того, что корейцы умеют создавать не только бюджетные, но и по-настоящему «горячие» автомобили, способные практически на равных конкурировать с такими марками как БМВ, Ауди и Мерседес Бенц.

Автомобиль для теста любезно предоставила Прагматика Kia Купчино — Официальный дилер компании KIA Motors в Санкт-Петербурге

ул. Малая Балканская, 57 тел. : +7 (812) 640-98-02 Вас также может заинтересовать: Технические характеристики Kia Stinger

Гриша Полотенцев Фото автора и KIA Motors