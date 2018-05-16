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Какая тонировка допускается законом
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Какая тонировка допускается законом 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Последнее несколько лет в борьбе за порядок на дорогах ГИБДД вносит множество корректив и инициирует изменения в ПДД. Такие перемены коснулись и такого атрибута современной машины, как изменение тона стекол. Так допускается ли изменение оттенка или нет?
Разложим все по полкам. Оказывается, тонирование допускается на заднем ветровом, на боковых задних и передних.
Что касательно переднего лобового стекла, то тут возможно только лишь в верхней плоскости последнего полосой не шире 15 сантиметров.
Другие же стекла закон разрешает тонировать таким образом, чтобы тонировка не нарушала цветопередачи красного, желтого и зеленого, а также не уменьшала порога светопропускной способности менее 70%.
Для тонировки, кроме постоянной, применяют еще временную, электрохромную и атермальную.
При выявлении факта нарушения норм светопропускной способности стекол автомобиля предполагаются штрафные санкции в размере 500 рублей. При повторном нарушении сумма возрастает вдвое.
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