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Lexus готовит совершенно новую модель
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Lexus готовит совершенно новую модель 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Скорее всего, речь идет о кроссовере, построенном по мотивам последнего концепта.
Компания Lexus зарегистрировал в Соединенных Штатах товарную марку LQ в категории «автомобили и структурные части», информирует издание AutoGuide. Информацию о конкретном типе автомобиля заявка, конечно, не содержит, но можно предположить, что это будет новый кроссовер, базирующийся на концепте Lexus LF-1 Limitless, представленном в рамках Детройтского автосалона в январе.
Если учитывать параметры концепта, то длина Lexus LQ превысит пять метров, а колесная база составит 2 974 мм. Отсутствие литеры X в названии может говорить о намерении японской марки дистанцировать новый кроссовер от флагманского рамного внедорожника LX. Возможен и обратный вариант, поскольку кроссоверов в линейке бренда больше, и LX освободят именно для него, а внедорожник переименуют в LQ.
Напомним, у концепта были огромные 22-дюймовые колеса, стеклянная крыша, видеокамеры вместо боковых зеркал и футуристический интерьер с цифровой приборкой в окружении пары дисплеев, на которые выводится изображение с боковых камер. Без сомнения, в серийной модели все это будет существенно упрощено.
Какой силовой установкой оснащается концептуальный кроссовер, производитель не сообщил, отметив лишь, что Lexus LF-1 Limitless может комплектоваться бензиновым двигателем, а также гибридной, плагин-гибридной и полностью электрической силовой установкой.
Возможно, выпуском нового большого кроссовера Lexus хочет оживить продажи на американском рынке, где они снижаются в последние несколько лет. Если в 2015 году в США был продан 344 601 автомобиль Lexus, то в 2016-м уже 331 228 единиц, а в 2017-м объем продаж упал до 305 229 штук. Американцы любят большие кроссоверы, а такой модели в линейке Lexus нет, поскольку LX — рамный внедорожник, причем уже довольно почтенного возраста по современным меркам. Такое решение было бы также актуальным для китайского и для российского рынков.
Последней новинкой японской марки стал седан Lexus ES новой генерации, дебютировавший на Пекинском автосалоне в конце апреля текущего года.
По материалам: www.kolesa.ru
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