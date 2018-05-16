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Brabus существенно доработал Mercedes-Benz X-Class
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Brabus существенно доработал Mercedes-Benz X-Class 

Auto.Today 22 минуты назад
Фото: Auto.Today
Тюнинг-ателье Brabus уже не единожды обновляло автомобили Mercedes-Benz и теперь очередь дошла до нового X-Class.
Для версии 250d специалисты из Brabus предложили увеличение производительности на 20 лошадиных сил и 60 Нм крутящего момента. Таким образом, отдача 2,3-литрового дизельного двигателя возросла до 208 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента, а также позволила пикапу разгоняться с места до 100 километров в час примерно за 11,5 секунд. Для тех, кому и этих показателей недостаточно, Brabus разрабатывает обновление для более мощной модели 350d. В дополнение к модернизации мотора, тюнер предлагает ряд эстетических улучшений для X-Class, к которым относятся 20-дюймовые колесные диски, комплект кузова и пересмотренный интерьер. Появляется новая выхлопная система с четырьмя выхлопными трубами, светодиодное освещение на крыше, отделка из кожи, алькантары, нержавеющей стали и алюминия, а также фирменные значки и надписи.
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