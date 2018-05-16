Volkswagen Touareg 2018 — от бездорожья к инновациям

Одна из самых ожидаемых новинок текущего года — третье поколение Volkswagen Touareg . Совсем недавно немецкая компания официально представила свежую версию флагмана. Знакомство с новинкой состоялось в конце марта в Пекине на специальном мероприятии, где впервые модель была показана широкой публике. Что изменилось Третье поколение Touareg богато на сюрпризы. Большая часть из них приятная и довольно полезная: новая платформа MLB Evo заметно облегчила автомобиль, хоть и расширила габариты; внешний дизайн стал более динамичным и современным; салон приобрел инновационную панель Innovision Cockpit, повысил комфортабельность и качество материалов; машина усовершенствована самой современной электронной начинкой, а линейка двигателей расширена более мощными агрегатами.

Появились и огорчающие нововведения. Например, при переходе от второй версии была утрачена трансмиссия с центральным механическим дифференциалом, что означает потерю части внедорожных свойств кроссовера. В третьем Volkswagen Touareg не будет ни понижающей передачи, ни блокировки заднего дифференциала. Производители объясняют это малой востребованностью таких функций в обычной жизни и обещают, что автомобиль не сильно потеряет в «вездеходности». Экстерьер

В предыдущих поколениях Туарег разработчиками был выведен настолько гармоничный внешний облик, что производители не решились его «ломать», а всего лишь усовершенствовали детали, добавив элегантности и спортивного характера. Машина абсолютно узнаваема и схожа с предшественником, хотя и имеет некие черты концепта Volkswagen T-Prime GTE, обнародованного в 2016 в Пекине.

Строгий, стильный и лаконичный дизайн передней части автомобиля прибавил выразительности за счет матричных фар IQ.Light. Главная их особенность заключается в наличии 128 светодиодов, каждый из которых обладает индивидуальным управлением. Это инновационная технология позволяет фарам «приспосабливаться» к любым дорожным условиям и менять направление и яркость света по необходимости.

Четкая, прямолинейная конструкция фальшрадиаторной решетки дополняет сдержанности и аккуратности в и без того строгие формы немецкого кроссовера. Мощные воздухозаборники расположены по бокам и поддерживают серьезный стиль горизонтальными линиями. Фронтальные детали обрамлены выразительной хромированной отделкой. Но не все покупатели любят яркий хром, поэтому специально для них будет выпущена версия R-Line с темной окантовкой.

Из изменений передней части можно также отметить крышку капота, которая преобразилась, приобрела новые стильные выштамповки и стала гораздо интересней предшествующей. Сбоку автомобиль выполнен в таком выверенном и досконально продуманном стиле, что ощущение надежности и спокойствия возникает само по себе. Его мощная, сильная плечевая зона, четкие, массивные колесные арки, подчеркнутые контуры окон и ниспадающая крыша предают новому Volkswagen Touareg уверенный спортивно-деловой облик.

Легкосплавные диски тоже обрели новую форму, а размер их варьируется от 18 до 21 дюйма.

Корма, как и на предыдущих поколениях модели, выполнена вполне сдержанно. Основной упор сделан на функциональность и удобство багажной двери, которая занимает собой почти все пространство. Сверху она дополнена широким спойлером, а в центральной части делит собой яркие светодиодные фонари, имеющие абсолютно новый стиль подсветки в виде нескольких треугольников.

Благодаря алюминиевым сплавам (которых в кузове третьего поколения Туарег стало 48%), конструкторам удалось увеличить часть габаритов кроссовера, снизив при этом вес более чем на 100 кг. Теперь Volkswagen Touareg 3 имеет такие параметры: длина — 4 878 мм (больше на 77 мм); ширина –1 984 мм (учитывая зеркала — 2 193 мм, и это на 44 мм больше, чем у предшественника); высота –1 702 (ниже на 7 мм); колесная база –2 894 мм (длиннее всего на 1 мм); дорожный просвет — 220 мм в стандартной версии или до 300 мм в комплектации с пневматическими стойками. Интерьер Салон нового Фольксваген Туарег подвергся серьезным изменениям и приобрел массу свежих и полезных функций. Вот только оценить большинство из них можно лишь в топовых комплектациях.

Такими «изысками» окажутся: функциональная система Innovision Cockpit с 12-дюймовой приборной панелью (разрешение 1920 на 720 пикселей) и 15-дюймовым экраном (1920 на 1020 пикселей) информационно-развлекательного комплекса Discover Premium; камера ночного видения; мультиконтурные передние сидения с богатым функционалом; четырех зонный климат-контроль; шикарная панорамная крыша; Wi-Fi роутер; изысканные дорогие материалы обшивки (высшие сорта кожи, натуральные ценные породы дерева, алюминиевые и хромированные детали интерьера) и множество других атрибутов роскошного современного автомобиля.

Владельцы базовой версии всего этого не увидят. В их распоряжении окажется скромная обычная приборная панель с небольшим цветным экраном, стандартный двухзонный климат-контроль и всего лишь тканевая обивка сидений. Варианты дизайна автомобиля представлены в трех версиях: теплые, натуральные оттенки с большим количеством дерева — Atmosphere; упор на технический стиль с металлическими вставками — Elegance; дерзкий и спортивный — R-Line.

В целом, салон Туарег 2018 очень удобный и комфортный. Водительская зона продумана до мелочей и доставит истинное удовольствие и удобство в движении. Центральная консоль ориентирована на водителя и развернута в его сторону. Управлять приборами и функциями автомобиля можно через мультимедийную систему на экране монитора или джойстиками и кнопками на руле и центральном тоннеле.

Сам центральный тоннель и часть вставок интерьера покрыты глянцевым лаком, что внушает опасения за долгую сохранность «товарного вида». Такой же декор использовался и в предыдущих версиях Volkswagen Touareg. Он быстро царапался и протирался. Но производители решили все-таки оставить лак и в третьей версии флагмана.

Руль имеет ту же форму и функциональность, что и в предшественнике, что несколько удивляет. На фоне новой современнейшей техники и изысканных форм передней панели с 30 вариантами подсветки он кажется слегка отставшим во времени. Это же можно сказать и о пассажирском блоке управления климат-контролем. Выглядит он скорее как старый калькулятор с массивными квадратными кнопками. Окантовка его покрыта все тем же ненадежным глянцевым лаком и при частой перевозке детей на заднем сидении очень скоро придет в унылое состояние.

В остальном же претензий к салону быть не может. Передние сидения наделены всеми функциями комфортного расположения. Задние кресла двигаются вперед-назад на 160 мм и обладают раздельными спинками с тремя режимами регулирования. Места в немецком кроссовере достаточно всем.

Багажник вмещает от 687 литров при отодвинутых задних сидениях и 810 литров при максимально приближенных к передней части салона. При сложенных креслах полезный объем багажного отделения удвоится, но ровного пола не получится. Погрузочная же высота равна 808 мм. Под фальшполом находится карман для «докатки» и необходимого инструмента. Задняя дверь обладает системой электронного открытия и закрытия. А вот столь полезной защитной накладки на бампере больше нет, поэтому при погрузке и разгрузке стоит быть более аккуратными, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие. Технические характеристики и изменения Печальная потеря трансмиссии с центральным механическим дифференциалом сулит третьему поколению Touareg ухудшение внедорожных качеств. Чтобы хоть как-то компенсировать этот недостаток, производители предлагают дополнительный Off-road пакет. В него входят вспомогательные внедорожные режимы функционирования шасси, усиленная защита днища и возросший объем бака с 75 до 90 литров.

В остальном же высота клиренса и геометрическая проходимость автомобиля полностью зависят от выбранной подвески. Так, на стандартных пружинах дорожный просвет составит 220 мм, глубина водной преграды — 490 мм, углы въезда и съезда — 25 градусов, а угол рампы — 18.5 градусов.

При установке пневматической подвески показатели возрастут и составят: клиренс до 300 мм; глубина преодолеваемого брода до 570 мм; углы въезда и съезда до 31 градуса; угол рампы до 25 градусов. Наличие в комплектации машины пневмопор для прохождения сложного бездорожья добавят специальным «бонусом» 25 мм к базовой высоте кузова в режиме Off-road и 70 мм в режиме Special off-road. При необходимости кроссовер, наоборот, опустится ниже. Прижмется к земле он для погрузки и разгрузки багажника, а также на больших скоростях для лучших аэродинамических показателей и управляемости.

Все модификации автомобиля полноприводные по умолчанию. С помощью переключателя можно выбрать один из пяти стандартных режимов и один из четырех опциональных. По заверениям производителей, Volkswagen Touareg 3 способен преодолеть подъем до 60% и взять на буксир прицеп с весом до 3500 кг. Впервые Touareg оснащен полноуправляемым шасси, что заметно сократит радиус разворота, и активными стабилизаторами поперечной устойчивости с электромеханическими актюаторами.

Линейка двигателей для нового немецкого флагмана представлена тремя дизельными и одним бензиновым мотором: трехлитровый турбодизель V6 TDI с мощностью 231 л. с. и 500 Нм; трехлитровая дизельная «шестерка» V6 TDI силой 286 л. с и 600 Нм; четырехлитровый дизель V8 с тремя компрессорами и мощностью 421 л. с и 900 Нм; трехлитровая бензиновая турбошестерка TSI с 340 л. с. и 450 Нм. Все представленные двигатели трудятся в тандеме с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией ZF.

В будущем компания Volkswagen предложит еще один вариант мотора для некоторых рынков. Появится гибридный Touareg 2018 на базе бензинового 2.0 TSI (249 л. с.). Совместно с ДВС будет работать электродвигатель, и совокупная мощность такого союза составит 367 л. с. Цена и продажи Производство кроссовера уже стартовало в Словакии на заводе Volkswagen AG. Начало продаж намечено на лето 2018 года. Полноценного прайса еще нет, но приблизительная стоимость базовой версии Volkswagen Touareg 3 в России составит 3.5 млн рублей.

Третье поколение Туарег с достоинством отстоит честь производителя. Да, он частично утратил «вездеходность» и подрос в цене, но на пути к совершенствованию всегда приходится чем-то жертвовать. Приобрел Touareg гораздо больше. Он стал современным и технически наполненным, улучшив, таким образом, многие параметры. Стоит надеяться, что и в плане надежности кроссовер не подведет, но это покажет лишь время.