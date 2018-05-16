Обновление УАЗ Патриот: первые подробности

Появилась информация, какие изменения ожидают внедорожник в очередном обновлении от Ульяновского завода. Производитель планирует провести модернизацию УАЗ Patriot в текущем году. Ключевым пунктом станет пополнение силовой гаммы бензиновым 150-сильным мотором ZMZ PRO, которым в данный момент оснащают коммерческую модель УАЗ Profi, информирует издание Авто Mail.ru

Не стоит обращать внимание на нетрадиционное для компании название ZMZ PRO, в действительности речь идет о модернизированном моторе ЗМЗ-409051.10, получившем двухрядную цепь ГРМ, измененные фазы газораспределения, повышенную степень сжатия с 9,1 до 9,8, доработанную выпускную систему, поршни, клапаны, усиленную головку блока, что позволило без изменения рабочего объема в 2,7 литра повысить отдачу до 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента. То есть, прирост составил 15 л.с. и 18 Нм. Тяга, кстати, улучшилась на средних и низких оборотах двигателя.

В кабине тоже будут доработки. Стойки кузова обзаведутся ручками, за которые можно будет держаться. Автоматической коробки передач в ближайших планах по-прежнему нет, отмечается лишь, что работа над ней идет, так что можно ожидать ее появления в следующем году.

Напомним, в прошлом месяце УАЗ Патриот получил экспедиционную версию с внедорожным пакетом и новыми цветами кузова. По материалам: www.kolesa.ru