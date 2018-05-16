Ещё
Обновление УАЗ Патриот: первые подробности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обновление УАЗ Патриот: первые подробности 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Появилась информация, какие изменения ожидают внедорожник в очередном обновлении от Ульяновского завода. Производитель планирует провести модернизацию УАЗ Patriot в текущем году. Ключевым пунктом станет пополнение силовой гаммы бензиновым 150-сильным мотором ZMZ PRO, которым в данный момент оснащают коммерческую модель УАЗ Profi, информирует издание Авто Mail.ru.
Не стоит обращать внимание на нетрадиционное для компании название ZMZ PRO, в действительности речь идет о модернизированном моторе ЗМЗ-409051.10, получившем двухрядную цепь ГРМ, измененные фазы газораспределения, повышенную степень сжатия с 9,1 до 9,8, доработанную выпускную систему, поршни, клапаны, усиленную головку блока, что позволило без изменения рабочего объема в 2,7 литра повысить отдачу до 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента. То есть, прирост составил 15 л.с. и 18 Нм. Тяга, кстати, улучшилась на средних и низких оборотах двигателя.
В кабине тоже будут доработки. Стойки кузова обзаведутся ручками, за которые можно будет держаться. Автоматической коробки передач в ближайших планах по-прежнему нет, отмечается лишь, что работа над ней идет, так что можно ожидать ее появления в следующем году.
Напомним, в прошлом месяце УАЗ Патриот получил экспедиционную версию с внедорожным пакетом и новыми цветами кузова. По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Появились фото седана ЗИЛ, который Rolls-Royce Минивэн Hyundai H-1 превратили в дом на колёсах Kia готовит «мягкую» гибридную систему на базе дизеля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту478
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто32
Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту33
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС5
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД499
Видео
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение