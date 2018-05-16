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За семь лет Audi выпустит 20 электрических моделей
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За семь лет Audi выпустит 20 электрических моделей 

Motor.ru 30 минут назад
Фото: Motor.ru
В течение ближайших семи лет компания Audi рассчитывает выпустить 20 новых электромобилей. При этом к этому сроку производитель намерен продавать по 800 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов ежегодно. Такие данные содержатся в обновленной стратегии развития, которая называется Audi.Vorsprung.2025.
В число будущих новинок войдет электрический вседорожник e-tron, который появится на рынке первым. За ним последует купе-кроссовер e-tron Sportback, а в 2020 году свет увидит суперкар e-tron GT, разработанный подразделением Audi Sport.
На электрификацию модельного ряда, как и на разработку автономных систем управления и новых цифровых технологий, компания Audi потратит около 40 миллиардов евро.
Согласно новой стратегии, в 2021 году также дебютирует первый беспилотник Audi. Модель построят на базе концепт-кара Aicon. Транспортное средство, которое позиционируется как городской шаттл, сначала испытают в тестовом парке компании, а позднее запустят в серию.
Одновременно с этим, Audi совместно с Porsche ведет работу над созданием архитектуры для электромобилей среднего и полноразмерного класса, а также люкс-сегмента. Кроме того, марка переходит на полностью CO2-нейтральное производство.
Помимо этого, в рамках программы развития электромобилей Audi совместно с BMW, Daimler и Ford запускает в Европе сеть зарядных станций Ionity. С помощью 150-киловаттных станций зарядить первый электромобиль марки — e-tron — можно будет за 30 минут. Его запас хода при этом составит 400 километров в новом цикле испытаний WLTP.
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