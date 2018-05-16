Названы 10 популярных универсалов в России

По итогам первого квартала 2018 года в стране было продано 26,5 тыс. новых автомобилей с таким типом кузова, сообщает агентство «Автостат».

Бестселлером в этом сегменте является модель Lada Largus , продажи которой составили 9 249 экземпляров. В топ-3 входят еще два автомобиля Lada — это Vesta SW и Kalina. За четыре месяца дилеры реализовали 8 401шт. и 3 559 шт. соответственно.

Отметим, что универсалы занимают 7,1% российского рынка. Годом ранее доля таких автомобилей от общего объема продаж не превышала 4%.