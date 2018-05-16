Названы 10 популярных универсалов в России 

По итогам первого квартала 2018 года в стране было продано 26,5 тыс. новых автомобилей с таким типом кузова, сообщает агентство «Автостат».
Бестселлером в этом сегменте является модель Lada Largus, продажи которой составили 9 249 экземпляров. В топ-3 входят еще два автомобиля Lada — это Vesta SW и Kalina. За четыре месяца дилеры реализовали 8 401шт. и 3 559 шт. соответственно.
В десятку также попали Kia Ceed SW (2 746 шт.), Ford Focus (1151 шт.), Renault Dokker (392 шт.), Subaru Outback (306 шт.), Skoda Octavia Combi (126 шт.), Citroen Berlingo Multispace (104 шт.) и Volkswagen Passat Variant (104 шт.).
Отметим, что универсалы занимают 7,1% российского рынка. Годом ранее доля таких автомобилей от общего объема продаж не превышала 4%.