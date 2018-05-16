Названы самые популярные универсалы российского рынка 

Подведены итоги продаж универсалов в нашей стране за первые три месяца текущего года.
В период с января по май 2018 года в России объем продаж новых легковых автомобилей в кузове «универсал» составил 26,5 тысячи единиц, что превышает прошлогодний результат в 2,2 раза, информирует аналитическое агентство «Автостат». В указанных цифрах не учитываются кроссоверы и внедорожники, тоже имеющие пятидверный кузов — только классические «сараи».
Lada Vesta SW ТОП-10 универсалов российского рынка в I квартале 2018 года
Место
Модель
Количество проданных универсалов (штук)
9 249 2 Lada Vesta SW + SW Cross
8 401 3 Lada Kalina
3 559 4 Kia Ceed SW 2 746 5 Ford Focus
1 151 6 Renault Dokker
392 7 Subaru Outback
306 8 Skoda Octavia Combi
126 9 Citroen Berlingo Multispace
104 10 Volkswagen Passat Variant
104 Lada Vesta SW Cross
Наиболее популярным универсалом на российском рынке стал Lada Largus, объем продаж которого за первые три месяца текущего года составил 9 249 штук. На втором и третьем месте тоже разместились вазовские модели — Lada Vesta SW (+ SW Cross) с 8 401 проданным автомобилем и Lada Kalina — 3 559 штук.
Lada Kalina SW Самым популярной «пятидверкой»-иномаркой стал KIA Ceed SW. В период с января по март 2018 года владельцами такого автомобиля стали 2 746 россиян. За ним идет Ford Focus — 1 151 автомобиль.
Kia Ceed SW Далее места в ТОП-10 распределились следующим образом: Renault Dokker — 392 штуки, Subaru Outback (306 единиц), Skoda Octavia Combi (126 машин), Citroen Berlingo Multispace (104 экземпляра) и Volkswagen Passat Variant (104 единицы).
Skoda Octavia Combi
Аналитики агентства отмечают, что в I квартале текущего года доля универсалов в общем объеме российского рынка составила 7,2%, тогда как год назад показатель был равен всего 4%.
Кстати, недавно портал «Карельские Вести» рассказывал о тестах универсала Lada Vesta немецким изданием AutoBild.
По материалам: www.kolesa.ru