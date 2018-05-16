Названы самые популярные универсалы российского рынка

Подведены итоги продаж универсалов в нашей стране за первые три месяца текущего года.

В период с января по май 2018 года в России объем продаж новых легковых автомобилей в кузове «универсал» составил 26,5 тысячи единиц, что превышает прошлогодний результат в 2,2 раза, информирует аналитическое агентство «Автостат». В указанных цифрах не учитываются кроссоверы и внедорожники, тоже имеющие пятидверный кузов — только классические «сараи».

Lada Vesta SW ТОП-10 универсалов российского рынка в I квартале 2018 года

Место

Модель

Количество проданных универсалов (штук)

9 249 2 Lada Vesta SW + SW Cross

1 151 6 Renault Dokker

392 7 Subaru Outback

104 Lada Vesta SW Cross

Наиболее популярным универсалом на российском рынке стал Lada Largus, объем продаж которого за первые три месяца текущего года составил 9 249 штук. На втором и третьем месте тоже разместились вазовские модели — Lada Vesta SW (+ SW Cross) с 8 401 проданным автомобилем и Lada Kalina — 3 559 штук.

Lada Kalina SW Самым популярной «пятидверкой»-иномаркой стал KIA Ceed SW. В период с января по март 2018 года владельцами такого автомобиля стали 2 746 россиян. За ним идет Ford Focus — 1 151 автомобиль.

Kia Ceed SW Далее места в ТОП-10 распределились следующим образом: Renault Dokker — 392 штуки, Subaru Outback (306 единиц), Skoda Octavia Combi (126 машин), Citroen Berlingo Multispace (104 экземпляра) и Volkswagen Passat Variant (104 единицы).

Skoda Octavia Combi

Аналитики агентства отмечают, что в I квартале текущего года доля универсалов в общем объеме российского рынка составила 7,2%, тогда как год назад показатель был равен всего 4%.

Кстати, недавно портал «Карельские Вести» рассказывал о тестах универсала Lada Vesta немецким изданием AutoBild.

По материалам: www.kolesa.ru