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Audi «светит» Q8 на очередном изображении
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Audi «светит» Q8 на очередном изображении 

Car.ru 11 минут назад
Фото: Car.ru
В «Ауди» также сообщили о том, что запускают серию видеороликов с пятью эпизодами, в которых будет демонстрироваться этот самый Q8.
Audi снова приоткрывает несколько для нас всех готовящийся Q8. На этот раз эскиз-скетч действительно вполне информативен. Судя по всему, ещё один отличный SUV выйдет в премиум-классе.
Единственное изображение показывает Q8 только сзади. Автомобиль обещает оказаться крайне мускулистым в плане форм. Надо отметить, что Q8 — это ныне модное кросс-купе.
Внедорожник-кроссовер оснастят, видимо, большой решёткой радиатора, узкими фарами. Трапециевидные патрубки выхлопной системы — тоже отличное решение, которое намекает на спортивность характера модели.
В салоне флагманский кроссовер Audi, вероятно, предложит массу передовых технологий. Ждём 12,3-дюймовый экран, полностью цифровую приборную панель, замену многих традиционных кнопок сенсорными панелями.
Под элегантной внешностью Q8 скрывается машина, имеющая кучу общего с Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Audi Q7. Платформа ведь единая — модульная MLB. Мы ещё не знаем полную линейку доступных двигателей, но важно заметить, что Q8 должен в конечном итоге быть доступен и как гибридный вариант E-Tron (3,0-литровый V6 с турбонаддувом и электромотор). Топовой модификации, если следовать логике, положен будет 4,0-литровый V8 от Urus. Однако несколько позже.
Как уже сказали, ждите пять видеороликов, посвящённых Q8. Выход первого из них наметили на 21 мая. Финального — на 5 июня. А потом уже официальный показ «живьём».
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