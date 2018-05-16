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Volkswagen готовится к старту на Pikes Peak International Hill Climb
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Volkswagen готовится к старту на Pikes Peak International Hill Climb 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Видео о том, как VW проводит последние приготовления к участию своего автомобиля на Pikes Peak уже размещено в сети.
На знаменитое ралли, стартующее 24 июня этого года, Volkswagen привезет ID. R. На видеоролике показано, как проходят последние аэродинамические настройки для гоночной дистанции в 20 километров.
Тестирование автомобиля проходило в аэродинамической трубе. Использование технологии 3D-печати позволило быстро менять детали кузова для оптимизации параметров автомобиля.
Всего было изготовлено 2000 необходимых комплектующих. Это позволило очень быстро менять варианты с конфигурацией кузова для выбора самой оптимальной.
На гонке будет представлен полностью электрический болид, поддерживаемый двумя электромоторами, каждый из которых отвечает за свою ось. Суммарная мощность электроустановки составляет 680 лошадиных сил.
Разгон до 100 километров у болида будет занимать 2 с половиной секунды. Поэтому в VW не без оснований надеются побить рекорд скорости на дистанции.
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