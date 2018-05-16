Morgan Stanley: General Motors пустит под «нож» несколько моделей 

Похоже, что концерн General Motors может в ближайшем будущем избавиться от моделей, популярность которых не оправдывает ожиданий акционеров.
Как сообщает портал Autoguide, аналитик Morgan Stanley Adam Jonas прогнозирует, что General Motors может повторить судьбу FCA, которая прекратила продажи моделей Dodge Dart и Chrysler 200, чтобы освободить конвейеры для пикапов и кроссоверов.
Похожее решение ранее принял Ford, который решил выдворить компактные модели за территорию США, а на освободившихся мощностях производить более крупные модели. По данным аналитиков The Wall Street Journal, General Motors, как минимум, поставит крест на хэтчбеке Chevrolet Sonic, который в России и зарубежье известен под названием Aveo.
Впрочем, конкурирующие, более крупные японские среднеразмерные седаны типа Honda Accord и Toyota Camry, продаются в США уверенно. Аналитики уверены, что их позициям ничего не угрожает.
По мнению аналитиков, такая ситуация связана не только с тем, что американцы всё чаще предпочитают компактным моделям кроссоверы и пикапы. Также, пока что, находятся в тупике и переговоры относительно стандартов энергоэффективности новых моделей, в результате чего давление на дешёвые модели с двигателями внутреннего сгорания возрастает.
Удивляться таким слухам не стоит: в течение прошлого года Chevrolet продала в США всего чуть более 30 000 экземпляров хэтчбеков Sonic, что более чем втрое меньше, чем за 2014-й год. В это же время, продажи электрического Chevtolet Bolt EV в прошлом году составили около 23 000 экземпляров.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Mercedes-Benz опередил BMW и Lexus на рынке США в люксовом сегменте.
По материалам: www.kolesa.ru