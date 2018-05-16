Morgan Stanley: General Motors пустит под «нож» несколько моделей

Похоже, что концерн General Motors может в ближайшем будущем избавиться от моделей, популярность которых не оправдывает ожиданий акционеров.

Похожее решение ранее принял Ford , который решил выдворить компактные модели за территорию США, а на освободившихся мощностях производить более крупные модели. По данным аналитиков The Wall Street Journal, General Motors, как минимум, поставит крест на хэтчбеке Chevrolet Sonic, который в России и зарубежье известен под названием Aveo.

Впрочем, конкурирующие, более крупные японские среднеразмерные седаны типа Honda Accord Toyota Camry, продаются в США уверенно. Аналитики уверены, что их позициям ничего не угрожает.

По мнению аналитиков, такая ситуация связана не только с тем, что американцы всё чаще предпочитают компактным моделям кроссоверы и пикапы. Также, пока что, находятся в тупике и переговоры относительно стандартов энергоэффективности новых моделей, в результате чего давление на дешёвые модели с двигателями внутреннего сгорания возрастает.

Удивляться таким слухам не стоит: в течение прошлого года Chevrolet продала в США всего чуть более 30 000 экземпляров хэтчбеков Sonic, что более чем втрое меньше, чем за 2014-й год. В это же время, продажи электрического Chevtolet Bolt EV в прошлом году составили около 23 000 экземпляров.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Mercedes-Benz опередил BMW Lexus на рынке США в люксовом сегменте.

По материалам: www.kolesa.ru