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Datsun представил обновленное семейство «бюджетников» GO
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Datsun представил обновленное семейство «бюджетников» GO 

Car.ru 14 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Datsun на спецмероприятии в Индонезии продемонстрировал обновлённый хэтчбек GO и компактвэн GO+.
В подкапотном пространстве Datsun GO и GO+ стоит силовой агрегат, объем 1,2 литра, производительность которого или 68 или 78 л.с. Сочетаться с двигателем теперь будет 5-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор X-Tronic от компании Nissan.
Авто Datsun GO оснастили массивной радиаторной решёткой, огромным спойлером на пятой двери, вертикально расположенными секциями светодиодных дневных огней, другими задними фарами и видоизменённым бампером в стиле кросса Datsun Cross.
Салоны рестайлинговых моделей украсили модернизированной «приборкой», большим тачскрином информационно-развлекательной системы и наиболее качественной отделкой.
Базовая версия хэтчбека будет стоить от 103 млн индонезийских рупий (471 тыс. руб.). А модификацию с вариатором будут предлагать уже за 126 млн рупий (572 тыс. рублей). Новый компактвэн GO+ получил ценник от 112 млн рупий (509 тыс. рублей).
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