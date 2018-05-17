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Выход нового Renault Kangoo запланирован на 2019 год
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Выход нового Renault Kangoo запланирован на 2019 год 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Французский производитель намерен в начале следующего года представить третье поколение компактного фургона.
Стали известны первые подробности о модели Renault Kangoo следующей генерации. В начале весны были представлены конкурирующие модели от группы PSA — Citroen Berlingo, Peugeot Rifter и Opel Combo. В борьбе с ними у устаревшего Kangoo, которому в январе текущего года исполнилось уже 10 лет, шансы невелики.
Renault Frendzy Concept
Для сравнения приводим продажи моделей конкурентов за последние три года (штук):
Год  Renault Kangoo
Citroen Berlingo
Peugeot Partner
2017
23 165  37 566  26 622  2016
20 645  39 462  27 116  2015
21 525  35 632  24 106  Renault Frendzy Concept
Так, например, стало известно, что производство Kangoo текущего поколения будет продолжаться до июля 2018 года, таким образом, складских запасов фургончика должно хватить до конца года. В январе же 2019 года модель сменит поколение.
Renault Frendzy Concept
Предполагается, что уже осенью на Парижском автосалоне будет представлена пассажирская версия. Прообразом нового Renault Kangoo выступает концепт Frendzy, представленный в рамках Франкфуртского автосалона в 2011 году.
Renault Frendzy Concept
Модель нового поколения, как Scenic, Espace и прочие, будет использовать платформу CMF/C-D. У автомобиля будет коробкоподобный силуэт — вынужденная мера, обеспечивающая возможность загрузки европаллет, а вот сдвигающейся против хода двери Kangoo, наверное, лишится.
В состав силовой гаммы Renault Kangoo III войдет бензиновый турбомотор 1.3 TCe мощностью 115-140 л.с. и турбодизель 1.5 dCi мощностью 85-115 л.с. с технологией активного управления выбросами на основе селективного каталитического нейтрализатора (SCR) для снижения выбросов вредных веществ. Двигатели будут сочетаться с механическими и роботизированными коробками передач EDC с двойным сцеплением. Будет также версия с «мягкой» гибридной системой. Новый Kangoo, как и актуальная модель, будет предлагаться в стандартной и удлиненной версии, в 5— и 7-местном исполнении.
В списке блдижайших новинок Renault обновленная версия кроссовера Kadjar.
По материалам: www.kolesa.ru
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