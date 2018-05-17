Выход нового Renault Kangoo запланирован на 2019 год

Французский производитель намерен в начале следующего года представить третье поколение компактного фургона.

Для сравнения приводим продажи моделей конкурентов за последние три года (штук):

Год Renault Kangoo

Citroen Berlingo

2017

23 165 37 566 26 622 2016

20 645 39 462 27 116 2015

21 525 35 632 24 106 Renault Frendzy Concept

Так, например, стало известно, что производство Kangoo текущего поколения будет продолжаться до июля 2018 года, таким образом, складских запасов фургончика должно хватить до конца года. В январе же 2019 года модель сменит поколение.

Renault Frendzy Concept

Предполагается, что уже осенью на Парижском автосалоне будет представлена пассажирская версия. Прообразом нового Renault Kangoo выступает концепт Frendzy, представленный в рамках Франкфуртского автосалона в 2011 году.

Renault Frendzy Concept

Модель нового поколения, как Scenic, Espace и прочие, будет использовать платформу CMF/C-D. У автомобиля будет коробкоподобный силуэт — вынужденная мера, обеспечивающая возможность загрузки европаллет, а вот сдвигающейся против хода двери Kangoo, наверное, лишится.

В состав силовой гаммы Renault Kangoo III войдет бензиновый турбомотор 1.3 TCe мощностью 115-140 л.с. и турбодизель 1.5 dCi мощностью 85-115 л.с. с технологией активного управления выбросами на основе селективного каталитического нейтрализатора (SCR) для снижения выбросов вредных веществ. Двигатели будут сочетаться с механическими и роботизированными коробками передач EDC с двойным сцеплением. Будет также версия с «мягкой» гибридной системой. Новый Kangoo, как и актуальная модель, будет предлагаться в стандартной и удлиненной версии, в 5— и 7-местном исполнении.

В списке блдижайших новинок Renault обновленная версия кроссовера Kadjar.

По материалам: www.kolesa.ru