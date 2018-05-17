Первые фото салона седана «Кортеж»

Дебют проекта «Кортеж» состоялся 7 мая на инаугурации В. В. Путина, только сейчас были рассекречены первые фото салона седана.

Интерьер салона на фото совпадает с ранее представленными эскизами Аурис Сенат, которые были опубликованы в сети незадолго до инаугурации. Седан выпускается в 3-х интерьерных решениях салона, это черный с розовым деревом, белый с оливковым деревом и коричневое дерево. Руль исполнен в стиле S-класса.

Водитель будет иметь возможность выбрать цвет подсветки приборной панели, на которой выводится все сервисная информация. Для пассажиров предусмотрены встроенные мониторы.

Седан получил электродвигатель в 4,4 литра, мощностью в 598 л.с.