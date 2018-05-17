Начались продажи бюджетного компактвэна Baojun 360

Автохолдинги General Motors и SAIC вывели на рынок новый бюджетный компактвэн Baojun 360.

В модельной линейке компании новинка встанет за универсалом Baojun 310. Габариты семейного автомобиля следующие: длина — 4 615 мм, ширина — 1 735 мм, высота — 1 640 мм, размер колесной базы — 2 750 мм. Модель доступна с тремя рядами кресел на 6 или 7 посадочных мест.

В моторном отсеке «однообъёмник» стоит 1,5-литровый атмосферный агрегат, который выдает 112 л.с. В тандеме с ним трудиться 5-ступенчатая механика или 6-диапазонная роботизированная трансмиссия iAMT. Привод только передний.

Компактвэн наградили оригинальным внешним видом, который еще не использовался компанией. А интерьер модели сделан в стилистике паркетников Baojun 510 и 530.

Уже в базе Baojun 360 наградили ABS, EBD, кондиционером, фронтальными подушками безопасности, тканевой отделкой салона и аудиокомплексом.

Серийные автомобили уже поступили в Поднебесные дилерские центры. Стоимость нового автомобиля начинается от 56 800 (558 тыс. руб.), а топовая версия предлагается за 75 800 юаней (744 тыс. рублей).