Shelby Mustang GT500 бросит вызов Camaro ZL1 и Challenger Hellcat при помощи нового «автомата»

Похоже, что руководители Ford наконец-то удосужились намекнуть поклонникам марки и конкурентам на то, что легендарная «Кобра» вскоре обретёт молниеносный характер. Переломный момент в битве американских маслкаров настал в конце 2014 года, когда Dodge установил на устаревший Challenger Hellcat, построенный на базе древнего шасси Chrysler LC, 6,2-литровый Hemi на 707 лошадей и новую коробку передач ZF 8HP. Shelby Mustang GT500 против этой комбинации был бессилен: несмотря на то, что «Кобра» со сменой поколения заметно похудела (актуальный Mustang GT500 весит более чем на 200 килограмм легче «Адской кошки» Dodge), шестискоростная «механика» Getrag или «автомат» Ford 6RSO на столько же скоростей ничего не могли поделать с конкурентами. Не помогала им и современная алюминиевая «восьмёрка» Coyote объёмом 5,2 литра, которая при помощи компрессора, в зависимости от спецверсии, развивала более 700 лошадиных сил. Dodge Challenger Hellcat и Chevrolet Camaro ZL1 беспощадно выигрывают старт при помощи современных «автоматов» и лаунч-контроля. Однако всё может измениться в самое ближайшее время. На YouTube-канале популярного форума Mustang6G появилась интригующая и весьма качественная видеозапись, как новенькая «Кобра» в дождливый день активно и очень быстро «щёлкает» передачами, чего поклонники этой спецверсии доселе не видали, при этом, тестовый прототип был окутан в камуфляж. Как сообщают пользователи форума, под капотом у этого прототипа непременно установлен компрессорный «Койот» на восемь цилиндров, и работает он либо с двухдисковым «роботом» на семь скоростей от суперкара GT (что маловероятно), или же с десятискоростным «автоматом», который Ford несколько лет назад разработал вместе с коллегами «по цеху» из GM.

Судя по лёгкому камуфляжу и плавной работе коробки передач, ждать официальной презентации осталось недолго, и владельцам Dodge Challenger Hellcat, а также Chevrolet Camaro ZL1 стоит приготовиться к тому, что «озверевшая» «Кобра» бросится в драку с ними с новыми силами. К слову, Ford Mustang пока уверенно выигрывает битву за кошелёк у своих конкурентов. В прошлом году марка продала 81 866 экземпляров этой модели, в то время, как Dodge реализовал 64 537 экземпляров Challenger, а Chevrolet 67 940 единиц купе Camaro. Кстати, ранее портал Карельские Вести публиковал интригующие подробности относительно следующего поколения Mustang. ОпросНужна ли «Кобре» быстрая АКП?

