«Шкода» подняла цены на свой главный автомобиль

Skoda повысила стоимость своих самых продаваемых автомобилей — Octavia и Rapid. По данным производителя, различные версии Octavia 2018-го производственного года подорожали на 15-53 тысячи рублей. Теперь самая простая «Октавия» стоит 999 000 рублей — за эти деньги 1,6-литровый атмосферник мощностью 110 л.с., механика, руль без кнопок, кондиционер, радио Swing, стальные диски 15-го размера. В самой богатой версии автомобиль стоит 2 052 000 рублей.

Лифтбек Skoda Rapid прибавил в цене на 7–18 тысяч рублей. Минимальная версия стартует сейчас с 646 000 рублей — такая машина оснащена 1,6-литровым 90-сильным мотором, механикой, передними электростеклоподъемниками, четырьмя динамиками, стальными дисками 14-го размера. В самой дорогой версии Рапид переваливает за миллион — 1 040 000 рублей.

Напомним, в Новосибирске марку Skoda представляют два дилера — компании «Альт-Парк» и «Автомир Богемия Новосибирск».

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