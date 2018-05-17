В России подорожали популярные модели Skoda Rapid и Octavia

Чешская компания Skoda увеличила рекомендованные розничные цены на популярные в России модели Rapid и Octavia. Как сообщает агентство «Автостат», специалисты которого провели специальный мониторинг цен, в мае 2018 года лифтбек Skoda Rapid подорожал на 7 000 — 18 000 рублей, а семейство Skoda Octavia «потяжелело» на 15 000 — 53 000 рублей.

Подорожание затронуло все доступные комплектации моделей Skoda Rapid и Octavia, произведённых в 2018 году. Согласно опубликованной информации, лифтбек Skoda Rapid в начальной комплектации Entry теперь можно купить по минимальной цене от 646 000 рублей. В свою очередь, модель в версии Monte Carlo теперь стоит 1 040 000 рублей.

Что касается модели Skoda Octavia. Популярный чешский лифтбек подорожал на 15 000 — 44 000 рублей. Новая цена автомобиля варьируется в диапазоне от 999 000 до 2 052 000 рублей. Одноимённый универсал стал дороже на 28 000 — 47 000 рублей. Новая цена Skoda Octavia Combi — от 1 309 000 до 2 162 000 рублей.

Значительно подорожала «заряженная» модель Skoda Octavia RS. Как отмечает агентство, автомобиль «потяжелел» на 50 000 — 51 000 рублей (2 396 000 — 2 436 000 рублей). «Заряженный» универсал Skoda Octavia Combi RS теперь доступен по цене 2 476 000 — 2 516 000 рублей, что на 52 000 и 53 000 рублей дороже.

Наконец, цена «проходимого сарая» Skoda Octavia Combi Scout, который доступен в России в единственной комплектации, стал дороже на 45 000 рублей. Цена — от 2 071 000 рублей.

Аналитики отечественного агентства отмечают, что ценники на модели Skoda Rapid и Octavia уже переписывались в текущем году. Так, стоимость лифтбека Skoda Rapid стала выше в январе, а семейство Skoda Octavia уже дорожало весной 2018 года.

Добавим. Указаны рекомендованные розничные цены без учета специальных предложений, акций и дополнительных опций.